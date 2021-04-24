MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika! Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı!
GeriDünya Son dakika! Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 24.04.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Son dakika! Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı!

AFP’de yer alan son dakika haberine göre geçtiğimiz 24 saatte 893 binden fazla yeni Kovid-19 vakasıyla birlikte dünyada günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı.

AFP’de yer alan son dakika haberine göre geçtiğimiz 24 saatte 893 binden fazla yeni Kovid-19 vakasıyla birlikte dünyada günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı.

Bundan önceki günlük vaka rekoru 8 Ocak'ta 819 bin vakayla kırılmıştı.

Dünya çapındaki vaka artışının Hindistan'da yaşanan korkunç vaka artışıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Dünya genelindeki en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı son 3 gündür Hindistanda kaydediliyor
Dünya genelindeki en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı son 3 gündür Hindistan'da kaydediliyor
DSÖden Hindistan açıklaması Endişe duyuyoruz
DSÖ'den Hindistan açıklaması! 'Endişe duyuyoruz'

İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan koronavirüs milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 146 milyonu geçti.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi