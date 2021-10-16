Paşinyan duyurdu: Ermenistan'dan Zengezur Koridoru'na yeşil ışık!

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar oluşturacağını bildirdi.

Paşinyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler toplantısında çevrim içi yaptığı konuşmada, Karabağ meselesine değindi.

Ermenistan’ın Azerbaycan ile bölgesel iletişiminin açılması konusunda yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu belirten Paşinyan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın başbakan yardımcılarından oluşan üçlü grubun ulaşım kanallarının açılması için çalıştığını ve yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu ifade etti.

Paşinyan, "Bu, Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya ile kara yolu ve demir yolu bağlantısı, İran ile demir yolu bağlantısı sağlayacağımız anlamına geliyor. Azerbaycan da Nahçıvan ile bizim topraklarımız üzerinden demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlayacak." diye konuştu.

Paşinyan, Ermenistan’ın barışı tesis etmenin sembolleri ve araçları haline gelecek olan ulaşım bağlantısını açma senaryolarını desteklediğini bildirdi.

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Ermenistan’ın bölgedeki bütün konularda çalışmaya hazır olduğunu belirten Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar yaratacağını vurguladı.

Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim." dedi.

Ayrıca Paşinyan, bu bağlamda Rusya’nın da bu sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Nahcivan 1920'li yıllarda imzalanan anlaşmalarla Türkiye ile olan kara yolu bağlantısını kaybetmişti. Azerbaycan ve Nahcivan arasında açılacak Zengezur Koridoru, hem Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan kara ve demir yolunu, hem ülkemiz ile Rusya'yı hem de Ermenistan'ın Rusya ve dünyanın geri kalanıyla olan ilişkilerini geliştirecek çok önemli bir bağlantı haline gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ermenistan bu koridora izin vererek yıllardır kendi kendine uyguladığı ablukadan kurtulacak" ifadesini kullanmıştı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Zengezur Koridoru yeni Avrasya projesi olabilir. AB, Zengezur koridoru projesini destekliyor. Gözümüz Laçin koridoru üstünde, her şeyi izliyoruz." sözleriyle projenin önemini vurgulamıştı.

Zengezur Koridoru ve bölgede hayata geçirilecek ulaşım projeleri Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ çatışmalarından sonra varılan barış anlaşmasının 9. maddesine dayanıyor.

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Paşinyan, anlaşmanın Rusya ile kara ve demir yolu hattına sahip olacakları anlamına geldiğinin altını çizerken Azerbaycan'ın da Türkiye ile Nahcivan üzerinden bağlantısının sağlanacağını belirtti. Paşinyan, koridorun herkes için kazanç anlamına geldiğini ve bölgede ülkeler arası iletişim ve barış sürecine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Zengezur Koridoru için Azerbaycan'da kara yolu projesinin yapımı devam ederken demir yolu hattı için de Azerbaycan ve Türki arasında imzalar atıldı.