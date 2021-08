Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den flaş açıklamalar... 'Türkiye bize her türlü desteği verdi'

CNN TÜRK'e konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda yaşananlara değindi. Savaşta yaşananları ve önümüzdeki süreçte beklentilerini açıkladı, "Bu bizim için tarihi bir zaferdir" dedi. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin sahada çok belirleyici olduğunu söyledi. Türkiye'nin gönderdiği İHA ve SİHA'ların Azerbaycan ordusundaki can kaybını azalttığını belirtti.

44 günlük savaşta hiç geri adım atmadıkları ancak Ermenistan'ın mağlubiyetin üstünü örtmek için sivil yerleşim yerlerine saldırdığını söyledi. Tarihi Şuşa kentinin kurtarılmasıyla babasının vasiyetini yerine getirdiği belirtti. İşgalden kurtarılan Karabağ'da da şu anda mayın temizleme ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Zengezur Koridoru ile Nahçıvan-Azerbaycan, dolayısıyla da Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak olan yolun da açılacağını söyledi.

Ermenistan ile müttefik olan Rusya ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın Ermenistan'a silah yardımı yapmamasını beklediklerini açıkladı.

Aliyev, Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili de "İki ülke arasındaki dayanışmanın lafta kalmadığı görüldü" dedi.

"BİZ ETNİK TEMİZLEME YAPMADIK, SİVİLLERİ VURMADIK"

Öte yandan Aliyev, "Ne oldu Paşinyan" sözlerinin hikayesini anlattı. Aliyev yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu söz kendi kedine ortaya çıktı. Muharebe döneminde bu söz çıktı ve sonradan mim oldu. Evdeyse muharebe bittikten sonra Mihriban Hanım bir ricada bulundu. Dedi "Ne olur 'Ne oldu Paşinyan?' söyleme. Her şey bitti, bu da bitsin."

Sevinç içerisindeydik ve her gün hem sevinçli hem kederli anlar yaşadık. Çünkü savaşın ilk gününde biz artık zafer elde ettik. Ordumuza moral verildi, ancak her gün biz insanlarımızı kaybettik. Her gün şehitler verildi. Her gün bana verilen rapor içimizi yaktı, her ölen bizim evladımızdır.

Aynı zamanda her gün zaferle dolu anlar yaşadık. 44 gün içerisinde bizim hayatımızın yarısı sevinçli yarısı kederliydi. Bütün Azerbaycan halkında inanç vardı. Savaşın ilk günlerinde biliyorum ki, bazıları "Duracak mı durmayacak mı?" diye düşünüyordu, "Durduracaklar mı durdurmayacaklar mı? Aliyev sona kadar gidecek mi gitmeyecek mi?" Savaş devam ettikçe sonuna kadar gideceğimiz görüldü. Paşinyan bize tarih versin, ne zaman bizim topraklarımızdan çıkarsa ertesi gün biz muharebeyi sonlandırırız. 9 Kasım'da o tarihi verdi 10 Kasım'da gece teslim oldu, imzalandı. Yeniden sözümüzü tuttuk. Ermenilerden farklı olarak biz etnik temizleme yapmadık, sivilleri vurmadık."

Aliyev'in konuşmasından öne çıkan diğer satırbaşları şu şekilde:

Dağlık Karabağ bizim için tarihi bir zafer. Azerbaycan topraklarını işgalcilerden azat etti. 44 gün boyunca bir defa geri adım atmadık. Azerbaycan'ın iradesini kıramadılar.

Tüm savaş kurallarına riayet ettik. Ermenistan Ağdam'da sağlam bina bırakmadı. Mayın temizleme ve altyapı projeleri yürütülüyor. Ermenistan toprak bütünlüğümüzü tanımalı. Ermenistan'ın ideolojik sütunları darmadağın oldu.

Şuşa'yı alınca babamın vasiyetini yerine getirdim. Savaşı kazanmak halka ve tarihimize bir borçtu.

Zengezur koridoru yeni Avrasya projesi olabilir. AB, Zengezur koridoru projesini destekliyor. Gözümüz Laçin koridoru üstünde, her şeyi izliyoruz. Bölgede kalıcı barış için adım atmaya hazırız. Rusya Ermenistan'a silah vermemeli.

2. Karabağ Savaşı'ndan ders çıkarmayanlar var. Bizi işgalcilikle itham etmeye çalışanlar oldu. Hocalı Soykırımı'nı tanımamak adaletsizliktir.

Türkiye Karabağ'da bize her türlü desteği verdi. Türk SİHA'ları can kaybını büyük oranda azalttı. Türk halkı dayanışmanın lafta kalmadığını gördü. Bir millet iki devlet sözü bizim için bir yoldur. Türkiye ile birliğimiz ebedidir.

