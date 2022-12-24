Paris’te ırkçı Fransız dehşeti! Ahmet Kaya kültür merkezine saldırdı: 3 ölü

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kadın, 2 erkek öldü, biri ağır 3 erkek de yaralandı. Fransız vatandaşı William M. (69) adlı saldırganın sicili nedeniyle saldırının ırkçı saiklerle gerçekleştirilmiş olabileceği tezi öne çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatıyla olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın direkt Kürtleri hedef aldığından emin olunmadığını, hedefinin yabancılar olduğunu söyledi. Macron, saldırıyı “menfur” olarak niteledi.

KUAFÖRDE YAKALANDI

Olay yerine 1.5 kilometre mesafede oturan saldırgan, kültür merkezinin bulunduğu Enghien sokağın, öğle saatlerinde geldi ve çantasından çıkardığı silahıyla kültür merkezine ve aynı mevkide bulunan Avesta adlı bir restoran ile Munzur adlı kuaför salonuna rastgele ateş açtı. İki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Güvenlik ve müdahale ekipleri (CSI) hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Sokakta bulunanlar güvenlik birimlerini saldırganın bulunduğu kuaföre yönlendirdi. Salonda bulunanlar saldırgana müdahale ederken, CSI kuaföre girdi ve Willam M.’i etkisiz hale getirdi. Yüzünden hafif şekilde yaralanan ancak durumu ağır olmayan William M. hastaneye kaldırıldı. Akıllara ilk gelen soru saldırının terör nitelikli olup olmadığıydı. Olayın terör savcılığı yerine Paris Savcılığı’na verilmesi ilk etapta öncelikli tezin bu olmadığına işaret etti.

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TERÖR SALDIRISI DEĞİL

Savcılıktan yapılan ilk açıklamada da “cinayet, kasten adam öldürme ve ağırlaştırılmış şiddet” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı duyuruldu. İlk aşamada soruşturma 2. Bölge Adli Polisi’ne (DPJ) verildi. Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT) ve servislerinin olay yerine geldiğini ancak mevcut durumda davanın onlara havale edilmesini gerektirecek unsur bulunmadığını söyledi.

SİCİLİ KABARIK

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Emekli bir demiryolu çalışanı olduğu belirtilen saldırganın 2016 ve 2021’de cinayete teşebbüs nedeniyle polis kayıtlarına girdiği tespit edildi. Saldırganın, 8 Aralık 2021’de Bercy bölgesindeki bir göçmen kampındaki Eritreli ve Sudanlıların kaldığı çadırlara kılıçla saldırarak iki kişinin yaralanmasına neden olması, dün gerçekleşen saldırının da ırkçı motiflerle yapılmış olabileceği şüphesini artırdı. Saldırgan, bu eyleminin ardından silahla ve kasıtlı ırkçı şiddet uygulamak suçlamasıyla yargılandı, ceza aldı ancak adli kontrol, ülkeyi terk etme ve silah taşıma yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Şartlı salındıktan 11 gün sonra da dünkü saldırıyı gerçekleştirdi.

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Paris SOKAKLARI KARIŞTI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talimatıyla bulunduğu Turcoing’den dönüp incelemelerde bulunmak üzerine Enghien sokağına gelmesinin ardından ortalık karıştı. Bölgede toplanan kalabalık, failin ırkçı profilli bir Fransız olmasına rağmen, Türkiye aleyhtarı sloganlar atarak polisle arbedeye girdi. Olağanüstü önlem alan polis, gözyaşartıcı gaz bombalarıyla karşılık verdi. Çıkan olaylarda en az 11 polis yaralanırken göstericiler uzun süre dağılmadı. Saldırının gerçekleştirdiği yer, 10 yıl önce terör örgütü PKK bağlantılı üç kadının öldürüldüğü yere yakın ve “hassas” bölgelerden biri olarak görülüyor.