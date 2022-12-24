Özgür Demirtaş ‘yetkili bir abi’ olsa

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Öfkemiz yoktu, hakaret etmemiştik, sert çıkış yapmamıştık. Gülerek eleştirmiştik kendisini. Şefkatle. Sempatiyle.

Kabul, birazcık kafa buluyormuş gibi bir halimiz vardı. E ama olacaktı o kadar da.

*

Ekonomi alanında söylediklerine, asgari ücretle ilgili temel tezlerine itiraz falan da etmemiştik ha. Ne haddimize! Hükümeti eleştiriyor olması da derdimiz değildi.







Daha çok bir üslup eleştirisiydi yaptığımız. Sosyal medyayı kullanış biçimini yadırgamış, yakıştıramamıştık kendisine.

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Hay girmez olaydık bu topa.

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Minnacık bir eleştiri karşısında çileden çıktı Özgür Demirtaş. Hemen sekiz tweet salladı hakkımızda. Hem de Allah ne verdiyse.

Hırsını alamamış olacak ki... Bir de telefonuma mesajlar silsilesi dayadı. “Bana niye böyle yaptınız?” falan tadında mesajlar.

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Hele bakın şu işe:

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En Batılı, en çağdaş görünen biliminsanımız, minnacık bir eleştiri karşısında nasıl da gösteriyor o Ortadoğulu yüzünü.

“Ben herkese her türlü lafı ediyorum, bırakayım bazıları da bana bir iki laf etsin” demiyor. Burnundan kıl aldırmıyor. “Eleştiriye açıklık” diye bir erdemden haberi yok.

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Ben şunu anladım bu işten: Özgür Demirtaş, yanlışlıkla çok yetkili bir abimiz falan olsa... Soğuktur moğuktur demez valla gönderir hepimizi Silivri’ye.

VAHŞİ MARKETİZM



ASGARİ ücretin artışının ardından...







Marketlerde de fiyat artışı başladı.

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Vahşi kapitalizmin yerini vahşi marketizm aldı yani.

HAMLELERİ AÇISINDAN KILIÇDAROĞLU / AKŞENER



- KILIÇDAROĞLU: Sessiz, sakin ve derinden yapıyor hamlelerini. İncitmeden. Çaktırmadan. Kararlılığını koruyarak. Hamle yaparken hamle yaptığını belli etmemeye çalışıyor. Kestirip atmıyor.

BAŞARI DURUMU: Şu ana kadar hiç fena değil. Sonuç alıyor gibi bir durum var.







- AKŞENER: Hamleleri gürültülü. Masaya yumruk vurur gibi yapıyor hamlelerini. “Fena çarparım” diyerek. Hamle yaptığını belli etmekten çekinmeyerek. Meydan okuyarak. Arkasına kitle almaya özen göstererek.

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BAŞARI DURUMU: Biraz geride kalmıştı ama son anda toparlamış görünüyor.



MUTLULUĞU GARANTİLİ ŞEYLER



- Sıcak çikolata içerken İngiliz polisiyesi izlemek.

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- Kafede bir sokak kedisiyle kahvaltı paylaşmak.

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- Sosyal medyada hadsiz engellemek.

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- Dostlarla sansürsüz teklifsiz sohbet etmek.

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- Bir mekânda otururken Güneri Civaoğlu ile karşılaşmak.

SEÇMEN YAŞI 70 OLSA



ÜMİT Özdağ, “Seçmen yaşı 12 olsa bizim parti iktidara gelir” demiş.

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Seçmen yaşı 70 olsa...

Temel Dede’nin partisi iktidara gelir mi acaba?