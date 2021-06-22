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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22.06.2021 - 12:42 | Son Güncelleme:

On binler tek yürek oldu: Jeff Bezos Dünya’ya dönmesin!

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On binler tek yürek oldu: Jeff Bezos Dünya’ya dönmesin!

Dünyanın en zengin insanlarından biri, uzay gezgini olma heveslisi, milyonlarca dolarlık boşanmasıyla son aylarda gündemin en çok konuşulan figürlerinin başında geliyor... Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bu kez de hakkında oluşturulan ve on binlerce insan tarafından imzalanan tuhaf kampanyayla manşetlerde.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kısa süre önce, kardeşi Mark ve diğer iki kişiyle birlikte, Temmuz ortasında Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından tasarlanan New Shepard suborbital roket sistemiyle uzaya fırlatılacağını duyurdu. Merakla beklenen bu yolculuğun sadece 11 dakika sürmesi bekleniyor.

Öte yandan on binlerce kişi, Bezos'un Temmuz ayında uzaya gitmesinden sonra Dünya'ya yeniden girmesine izin verilmemesi çağrısında bulunan bir dilekçe imzaladı.

75.000 imza hedefiyle, "Jeff Bezos'un Dünya'ya dönmesine izin vermeyin" başlıklı dilekçeyi, 63.000’den fazla kişi imzaladı. Dilekçenin hafta ortasında hedeflenen sayıya ulaşacağı öngörülüyor.

On binler tek yürek oldu: Jeff Bezos Dünya’ya dönmesin

Ric G adında bir Change.org kullanıcısı tarafından başlatılan dilekçede, "milyarderlerin ne Dünya'da ne de uzayda olması gerektiği, ancak bir karar vermeleri gerekirse uzayda kalmaları gerektiği" belirtiliyor.

Dilekçeye yapılan çeşitli yorumlar ise, Amazon işçilerinin aldığı düşük ücretlerin altını çizmekten, diğer birkaç milyarderle birlikte Bezos'un gezegenden kalıcı olarak atılması gerektiğini yinelemeye kadar uzanıyor.

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Bir kullanıcı “Cidden, geri gelme” derken bir başkası, “Zenginleri dünyada yiyemezsek, o zaman Mars'ta bir şeylerin olmasını umabiliriz” diye yorumladı.

Aynı amaca yönelik çağrıda bulunan tek dilekçe bu değil. “Jeff Bezos'un Dünya'ya Yeniden Girişine İzin Vermeme Dilekçesi” başlıklı bir başka Change.org çalışması 20.000'den fazla imza topladı. Şu anki hedefi ise 25.000’e ulaşmak.

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Bezos'un evrene açılmak isteyen tek milyarder olmadığını belirtmekte ise fayda var.

On binler tek yürek oldu: Jeff Bezos Dünya’ya dönmesin

SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın yanı sıra Virgin Galactic uzay programına da sahip olan Virgin Group'un kurucusu Richard Branson da uzaya çıkmak için çalışma başlattı. Bu isimler için de imza kampanyası başlatılıp başlatılmayacağı şimdiden merak konusu oldu... 

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