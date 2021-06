On binler tek yürek oldu: Jeff Bezos Dünya’ya dönmesin!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kısa süre önce, kardeşi Mark ve diğer iki kişiyle birlikte, Temmuz ortasında Bezos'un uzay şirketi Blue Origin tarafından tasarlanan New Shepard suborbital roket sistemiyle uzaya fırlatılacağını duyurdu. Merakla beklenen bu yolculuğun sadece 11 dakika sürmesi bekleniyor.

Öte yandan on binlerce kişi, Bezos'un Temmuz ayında uzaya gitmesinden sonra Dünya'ya yeniden girmesine izin verilmemesi çağrısında bulunan bir dilekçe imzaladı.

75.000 imza hedefiyle, "Jeff Bezos'un Dünya'ya dönmesine izin vermeyin" başlıklı dilekçeyi, 63.000’den fazla kişi imzaladı. Dilekçenin hafta ortasında hedeflenen sayıya ulaşacağı öngörülüyor.

Ric G adında bir Change.org kullanıcısı tarafından başlatılan dilekçede, "milyarderlerin ne Dünya'da ne de uzayda olması gerektiği, ancak bir karar vermeleri gerekirse uzayda kalmaları gerektiği" belirtiliyor.

It's been a rough couple of weeks, and a pretty harrowing 24 hours, but my mood has improved seeing that there is a petition with over 50k signatures demanding that Jeff Bezos be barred from returning to Earth after his space flight next month.