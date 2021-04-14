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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14.04.2021 - 08:35 | Son Güncelleme:

Jeff Bezos'tan Elon Musk'ı kızdıracak adım

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Jeff Bezos'tan Elon Musk'ı kızdıracak adım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ile 2,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında şirket nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı tasarlayacak.

Online alışveriş platformu Amazon'un sahibi ve gezegenimizin en zengin insanı Jeff Bezos uzay çalışmalarında önemli bir adım attı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Jeff Bezos'un sahibi olduğu özel uzay şirketi Blue Origin ile 2,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

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Sözleşme kapsamında Blue Origin nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı tasarlayacak. Şirketin söz konusu uzay aracını 2025 yılına kadar hazır hale getirmesi gerekiyor.

Jeff Bezostan Elon Muskı kızdıracak adım

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ile yoğun bir rekabet içinde olan Blue Origin'in bu başarısı 'Bezos yarışta bir adım öne geçti' şeklinde yorumlandı.

Pentagon aynı proje kapsamında Locheed Martin ve General Atomics ile de sözleşme imzaladı.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Locheed Martin ile imzalanan anlaşmanın değeri yaklaşık 3 milyon dolar.

Söz konusu rokete nükleer reaktör tasarlamak için seçilen General Atomics'e ise 22.2 milyon dolar ödenecek.

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Pentagon'dan yapılan açıklamada Blue Origin, Lockheed Martin ve General Atomics'in projelerinin umut vadettiği bilgisinin altı çizildi.

Ay'a koloni kurma hedefi de bulunan Blue Origin, kuruluşundan beri Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ile de üç sözleşme imzaladı.

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