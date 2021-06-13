Jeff Bezos ile uzaya gitmek için servet ödedi! Dudak uçuklatan rakam...
Jeff Bezos ile uzay gemisi yolculuğuna çıkmak için başlatılan açık artırma sonuçlandı. Kimliği açıklanmayan kazanan yolculuk için servet ödedi.
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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, temmuzda uzay seyahatine çıkacağını duyurmuştu.
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Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek seyahatte boş koltuklardan birini online açık artırmayla satışa çıkardı.
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Yapılan açık artırmanın sonucuna göre ünlü milyarder ile uzaya gitmenin fiyatı da belli oldu. Açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. Kimliği açıklanmayan kazanan Bezos'un yanındaki koltuk için 28 milyon dolar ödedi.
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Blue Origin'in Batı Teksas'tan New Shepard güçlendiricisinin 20 Temmuz'da piyasaya sürülmesi, ABD firmaları yeni bir özel ticari uzay yolculuğu çağına doğru çabalarken bir dönüm noktası olacak.
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Dünyanın en zengin adamı ve uzay tutkunu olan Bezos, dünya atmosferinin ötesine geçen üç kişiden ilki olmak için, gelecek vadeden milyarder havacı Richard Branson ve Elon Musk'a karşı yarışıyor.
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Morgan Stanley analisti Adam Jonas bu ayın başlarında müşterilerine, "Dünyanın en zengin adamını ve iş dünyasının en tanınmış isimlerinden birini uzaya göndermek, uzayın keşif, sanayileşme ve yatırım alanı olarak devasa bir reklamı olacak" demişti.
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HAYIR İŞLERİNE HARCANACAK
Blue Origin, canlı müzayedeye kadar geçen bir aylık teklif sürecinin Perşembe günü kapanmasıyla, kazanan rakamın en az 143 ülkeden 6.000'den fazla kişinin katılımıyla 4 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.
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Süreci sınırlayan canlı müzayede Cumartesi günü 13:00'te başlayacak ve birkaç dakika sürecek. Etkinlikten elde edilen fonlar hayır işleri için ayrılacak.
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STRATEJİ AÇIKLANMADI
Blue Origin, gelecekteki seyahatler için fiyatlandırma stratejisini açıklamadı.
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Reuters, 2018'de Blue Origin'in, düşüncesi değişmiş olsa da, bir pazar araştırmasına ve diğer hususlara dayanarak yolculardan yolculuk için en az 200.000 dolar talep etmeyi planladığını bildirmişti.
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Blue Origin ve Virgin Galactic'in yanı sıra Musk'ın SpaceX'i de roketlerini çok uzaklardaki küresel şehirleri birbirine bağlamak için kullanmayı tartıştı.
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UBS, uzun mesafeli seyahat pazarının 20 milyar dolardan fazla bir değere sahip olabileceğini, ancak hava güvenliği sertifikası gibi çeşitli engellerin planları rayından çıkarabileceğini söylüyor.
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KARDEŞİYLE GİDİYOR
Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kurduğunu belirtti.
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Kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını açıklayan Bezos, "En iyi arkadaşımla, en büyük macera." ifadesini kullandı.
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Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacak.
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Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu ocak ayında yapmıştı.
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Bezos, mayısta Amazon'daki üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurmuştu.