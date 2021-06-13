Jeff Bezos ile uzaya gitmek için servet ödedi! Dudak uçuklatan rakam...

Yapılan açık artırmanın sonucuna göre ünlü milyarder ile uzaya gitmenin fiyatı da belli oldu. Açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. Kimliği açıklanmayan kazanan Bezos'un yanındaki koltuk için 28 milyon dolar ödedi.