Netanyahu'nun inadı bardağı taşıran son damla oldu! AB'den İsrail'e açık tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız

Avrupalı Dışişleri Bakanları dün İsrail'e Filistin devleti kurulması konusunda anlaşmaya varmaları için baskı yapsa da Brüksel'de düzenlenen kritik toplantı yine hayal kırıklığı ile sona erdi.Josep Borrell İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile konuşuyor/AP
İSRAİL 'YAPAY ADA' TEKLİFİNİ YENİDEN MASAYA GETİRDİ
ABD'li New York Times gazetesine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz AB'li bakanlara Gazze açıklarında 'yapay bir ada' oluşturulmasını içeren bir plan sundu ancak bu planda bölgenin gelecekteki yönetimine değinilmedi.
İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Katz toplantıda AB'li bakanlara Orta Doğu'yu Hindistan'a bağlayan bir demir yolu projesi ile Akdeniz'de Gazze açıklarında “yapay ada” projesinin yer aldığı 2017 yılına ait videolar izlettirdi ve yapay adanın deniz yoluyla gelen kargo ve yolcuları denetlemek için kullanılabileceğini söyledi.
Borrell toplantı sonrası yaptığı açıklamada ada planının tartıştıkları konu ile alakası olmadığını söyleyerek İsrail'e tepki gösterdi.
İSRAİL'E REST: SONUÇLARINA KATLANIRSINIZFilistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki/AP
NYT, İsrail Başbakanı Binyamin Neteanyahu'nun Filistin Devleti'nin kurulmaması konusundaki inadının son günlerde daha da katılaştığına dikkat çekerken, İngiliz Telegraph gazetesi Avrupa Birliği'nin barış görüşmelerine İsrail olmadan devam edeceğini yazdı.
Telegraph'a göre, Brüksel'in dış ilişkiler kolu tarafından hazırlanan 12 maddelik barış planında İsrail ve Filistin'in yakın gelecekte doğrudan ikili barış müzakerelerine girişeceklerini varsaymanın gerçekçi olmadığı belirtildi.
Blok İsrail'i müzakerelere katılmayı reddetmesi halinde "sonuçlarına katlanmakla" tehdit etti ve ABD, Birleşmiş Milletler, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği ile paralel görüşmeler yapılmasını önerdi.
"BARIŞ İÇİN ZEMİN HAZIRLAMAK DIŞ AKTÖRLERİN SORUMLULUĞU"
Avrupa başkentlerine dağıtılan ve The Telegraph tarafından görülen belgede "Filistinliler Hamas'a karşı yeniden canlandırılmış bir siyasi alternatife ihtiyaç duyarken, İsrailliler de iki devletli çözüme yönelik anlamlı müzakerelere girişmek için siyasi iradeye sahip olmalıdır. Bu nedenle, kapsamlı bir barış için zemin hazırlamak AB gibi dış aktörlerin sorumluluğudur"
dendi.
Avrupa Birliği İsrail'i müzakere masasına çekmek için neleri kullanacağını belirtmedi ancak Telegraph gazetesine göre AB'nin gücü büyük ölçüde ticarete odaklanıyor.Netanyahu son açıklamasında Hamas'ı Gazze'de bırakmanın "İsrail'in güvenliğine ölümcül bir darbe" olacağını iddia etti.İSRAİL'SİZ MÜZAKERE PLANI GÖRÜŞ AYRILIKLARINA NEDEN OLDU
Netanyahu'nun Ortadoğu'da barışı sağlayacak bir Filistin devletinin kurulmasını reddetmesi nedeni ile oluşturulan alternatif plan blokta da bölünmelere neden oldu.
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne Borrell'e destek vererek "Netanyahu'nun açıklamaları endişe verici. Güvenlik garantileri olan bir Filistin devletine ihtiyaç var.”
açıklamasında bulundu. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ise İsrail olmadan yürütülecek barış müzakerelerinin anlamlı olmayacağını belirtti.