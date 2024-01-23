Netanyahu'nun inadı bardağı taşıran son damla oldu! AB'den İsrail'e açık tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız

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Avrupalı ​​Dışişleri Bakanları dün İsrail'e Filistin devleti kurulması konusunda anlaşmaya varmaları için baskı yapsa da Brüksel'de düzenlenen kritik toplantı yine hayal kırıklığı ile sona erdi.



İSRAİL 'YAPAY ADA' TEKLİFİNİ YENİDEN MASAYA GETİRDİ



ABD'li New York Times gazetesine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz AB'li bakanlara Gazze açıklarında 'yapay bir ada' oluşturulmasını içeren bir plan sundu ancak bu planda bölgenin gelecekteki yönetimine değinilmedi.



Josep Borrell İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ile konuşuyor/AP

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İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Katz toplantıda AB'li bakanlara Orta Doğu'yu Hindistan'a bağlayan bir demir yolu projesi ile Akdeniz'de Gazze açıklarında “yapay ada” projesinin yer aldığı 2017 yılına ait videolar izlettirdi ve yapay adanın deniz yoluyla gelen kargo ve yolcuları denetlemek için kullanılabileceğini söyledi.Borrell toplantı sonrası yaptığı açıklamada ada planının tartıştıkları konu ile alakası olmadığını söyleyerek İsrail'e tepki gösterdi.

İSRAİL'E REST: SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ



NYT, İsrail Başbakanı Binyamin Neteanyahu'nun Filistin Devleti'nin kurulmaması konusundaki inadının son günlerde daha da katılaştığına dikkat çekerken, İngiliz Telegraph gazetesi Avrupa Birliği'nin barış görüşmelerine İsrail olmadan devam edeceğini yazdı.



Telegraph'a göre, Brüksel'in dış ilişkiler kolu tarafından hazırlanan 12 maddelik barış planında İsrail ve Filistin'in yakın gelecekte doğrudan ikili barış müzakerelerine girişeceklerini varsaymanın gerçekçi olmadığı belirtildi.



Blok İsrail'i müzakerelere katılmayı reddetmesi halinde "sonuçlarına katlanmakla" tehdit etti ve ABD, Birleşmiş Milletler, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği ile paralel görüşmeler yapılmasını önerdi.



Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki/AP

Netanyahu son açıklamasında Hamas'ı Gazze'de bırakmanın "İsrail'in güvenliğine ölümcül bir darbe" olacağını iddia etti.

Avrupa başkentlerine dağıtılan ve The Telegraph tarafından görülen belgededendi.Avrupa Birliği İsrail'i müzakere masasına çekmek için neleri kullanacağını belirtmedi ancak Telegraph gazetesine göre AB'nin gücü büyük ölçüde ticarete odaklanıyor.Netanyahu'nun Ortadoğu'da barışı sağlayacak bir Filistin devletinin kurulmasını reddetmesi nedeni ile oluşturulan alternatif plan blokta da bölünmelere neden oldu.Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne Borrell'e destek vererekaçıklamasında bulundu. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ise İsrail olmadan yürütülecek barış müzakerelerinin anlamlı olmayacağını belirtti.