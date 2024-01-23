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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas roketle vurdu! IDF'den açıklama geldi: 21 asker öldü! Mossad'ın Hamas teklifi deşifre oldu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas roketle vurdu IDFden açıklama geldi: 21 asker öldü Mossadın Hamas teklifi deşifre oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 08:07

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail güne Hamas'ın roket saldırısı ile uyandı. Gazze'nin güneyinde Hamas'ın roket ateşi sonucu çöken bina nedeniyle 21 İsrail askeri öldü. Mossad’ın ‘Hamas teklifi’ haftalar sonra deşifre oldu. CNN International kapalı kapılar arkasında tartışılan planı dünyaya duyurdu. Mısır’dan İsrail'e 'Philadelphi koridoru' uyarısı gelirken, AB ‘iki devletli çözüm’ için baskısını artırdı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

IDF Sözcüsü: 21 asker öldü

IDF sözcüsü 'Gazze'nin güneyinde Hamas'ın roket ateşi sonucu çöken bina nedeniyle 21 asker öldü' dedi.


Konuyla ilgili bir açıklamada İsrail Savunma Bakanı Gallan'tan geldi. Gallant sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Zor ve acı dolu bir sabah, kalplerimiz kıymetli ailelerimizin en zor saatlerinde yanındayız' ifadelerine yer verdi.


Gallant mesajının devamında ise 'bu savaş İsrail'in önümüzdeki on yıllardaki kaderini belirleyecek; ölen askerlerimiz savaş hedeflerine ulaşmak için bir zorunluluktur' ifadesine yer verdi.

CNN Mossad'ın Hamas teklifini yazdı

CNN International'ın haberine göre, Mossad şefi David Barnea, daha geniş bir ateşkes anlaşmasının parçası olarak Hamas liderlerinin Gazze Şeridi'nden sürülmesini önerdi.


ABD merkezli haber kuruluşu adını gizli tuttuğu yetkililere dayandırdığı haberinde Barnea'nın bu fikri geçen ay Varşova'da CIA direktörü Bill Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile yaptığı toplantıda gündeme getirdiğini bilgisine yer verdi.


Aynı habere göre, bu teklif ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından ilerleyen günlerde tekrar gündeme getirildi. Teklif bu ayın başlarında Blinken Doha'dayken yapıldı.


CNN'e konuşan kaynaklardan biri, Katar başbakanının Blinken'e, Hamas liderleri bölgeyi terk ettikten sonra İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını durduracağına güvenmemesi nedeniyle bu fikrin 'asla işe yaramayacağını' söylediğini aktardı.

ABD ve İngiltere, Husilere yönelik son saldırılarda yeraltı depolama sahasının hedef alındığını duyurdu
ABD ve İngiltere, Husilere yönelik son saldırılarda yeraltı depolama sahasının hedef alındığını duyurdu

Pentagon, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan Yemenli Husilere karşı, yer altı depolama sahasını, füzeleri ve Husilerin diğer askeri unsurlarını hedef alan bir saldırı düzenlediğini söyledi.


İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ayrı bir açıklamada, İngiliz uçaklarının Sana hava sahası yakınındaki birden fazla hedefi vurmak için hassas güdümlü bombalar kullandığı belirtildi.

Mısır'dan İsrail'e 'Philadelphi koridoru' uyarısı
Mısırdan İsraile Philadelphi koridoru uyarısı

Mısır, İsrail'i, Gazze ile Mısır'ı ayıran toprak şeridinin güvenlik kontrolünü ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişimin, komşu ülkeler arasındaki ilişkilere "ciddi bir tehdit" oluşturacağı konusunda uyardı.


Philadelphi koridoru, Mısır-Gazze sınırında 14 kilometre (dokuz mil) uzunluğunda bir kara dilimidir. İsrailli liderler bir süredir Gazze'ye olası silah kaçakçılığını önlemek için koridorun kontrolünü ele geçirmekten bahsediyordu.

Kirby: ABD, Gazze'de tam ateşkesi değil, insani duraklamayı destekliyor

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, ABD'nin, rehinelerin serbest bırakılması ve ilave insani yardımın içeri girmesi için Gazze'de insani duraklamayı desteklediğini söyledi.

Han Yunus'ta pusuya düşürülen üç İsrail askeri öldürüldü
Han Yunusta pusuya düşürülen üç İsrail askeri öldürüldü

IDF Han Yunus'ta kurulan pusuda üç IDF askerinin öldürüldüğünü duyurdu. IDF'nin / Ekim'den bu yana verdiği askeri kayıp 535'e yükseldi.

AB 'iki devletli çözüm' için bastırıyor

Avrupa Birliği dış ilişkiler şefi Josep Borrell, iki devletli çözümün tartışılacağı uluslararası bir konferans için bastırıyor. AB Dışişleri Konseyi bitiminde gazetecilere seslenen Borrell, tüm AB üyelerinin bunun hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış ve güvenliği garanti edebilecek tek geçerli çözüm olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi. 

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Canlı Anlatım Özeti

timelineIDF Sözcüsü: 21 asker öldü
timelineCNN Mossad'ın Hamas teklifini yazdı
timelineABD ve İngiltere, Husilere yönelik son saldırılarda yeraltı depolama sahasının hedef alındığını duyurdu
timelineMısır'dan İsrail'e 'Philadelphi koridoru' uyarısı
timelineKirby: ABD, Gazze'de tam ateşkesi değil, insani duraklamayı destekliyor
timelineHan Yunus'ta pusuya düşürülen üç İsrail askeri öldürüldü
timelineAB 'iki devletli çözüm' için bastırıyor

 

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#İsrail#Gazze#Hamas

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