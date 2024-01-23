CNN Mossad'ın Hamas teklifini yazdı

CNN International'ın haberine göre, Mossad şefi David Barnea, daha geniş bir ateşkes anlaşmasının parçası olarak Hamas liderlerinin Gazze Şeridi'nden sürülmesini önerdi.





ABD merkezli haber kuruluşu adını gizli tuttuğu yetkililere dayandırdığı haberinde Barnea'nın bu fikri geçen ay Varşova'da CIA direktörü Bill Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile yaptığı toplantıda gündeme getirdiğini bilgisine yer verdi.





Aynı habere göre, bu teklif ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından ilerleyen günlerde tekrar gündeme getirildi. Teklif bu ayın başlarında Blinken Doha'dayken yapıldı.





CNN'e konuşan kaynaklardan biri, Katar başbakanının Blinken'e, Hamas liderleri bölgeyi terk ettikten sonra İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını durduracağına güvenmemesi nedeniyle bu fikrin 'asla işe yaramayacağını' söylediğini aktardı.