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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
IDF sözcüsü 'Gazze'nin güneyinde Hamas'ın roket ateşi sonucu çöken bina nedeniyle 21 asker öldü' dedi.
Konuyla ilgili bir açıklamada İsrail Savunma Bakanı Gallan'tan geldi. Gallant sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Zor ve acı dolu bir sabah, kalplerimiz kıymetli ailelerimizin en zor saatlerinde yanındayız' ifadelerine yer verdi.
Gallant mesajının devamında ise 'bu savaş İsrail'in önümüzdeki on yıllardaki kaderini belirleyecek; ölen askerlerimiz savaş hedeflerine ulaşmak için bir zorunluluktur' ifadesine yer verdi.
CNN International'ın haberine göre, Mossad şefi David Barnea, daha geniş bir ateşkes anlaşmasının parçası olarak Hamas liderlerinin Gazze Şeridi'nden sürülmesini önerdi.
ABD merkezli haber kuruluşu adını gizli tuttuğu yetkililere dayandırdığı haberinde Barnea'nın bu fikri geçen ay Varşova'da CIA direktörü Bill Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani ile yaptığı toplantıda gündeme getirdiğini bilgisine yer verdi.
Aynı habere göre, bu teklif ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından ilerleyen günlerde tekrar gündeme getirildi. Teklif bu ayın başlarında Blinken Doha'dayken yapıldı.
CNN'e konuşan kaynaklardan biri, Katar başbakanının Blinken'e, Hamas liderleri bölgeyi terk ettikten sonra İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını durduracağına güvenmemesi nedeniyle bu fikrin 'asla işe yaramayacağını' söylediğini aktardı.
Pentagon, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan Yemenli Husilere karşı, yer altı depolama sahasını, füzeleri ve Husilerin diğer askeri unsurlarını hedef alan bir saldırı düzenlediğini söyledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ayrı bir açıklamada, İngiliz uçaklarının Sana hava sahası yakınındaki birden fazla hedefi vurmak için hassas güdümlü bombalar kullandığı belirtildi.
Mısır, İsrail'i, Gazze ile Mısır'ı ayıran toprak şeridinin güvenlik kontrolünü ele geçirmeye yönelik herhangi bir girişimin, komşu ülkeler arasındaki ilişkilere "ciddi bir tehdit" oluşturacağı konusunda uyardı.
Philadelphi koridoru, Mısır-Gazze sınırında 14 kilometre (dokuz mil) uzunluğunda bir kara dilimidir. İsrailli liderler bir süredir Gazze'ye olası silah kaçakçılığını önlemek için koridorun kontrolünü ele geçirmekten bahsediyordu.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, ABD'nin, rehinelerin serbest bırakılması ve ilave insani yardımın içeri girmesi için Gazze'de insani duraklamayı desteklediğini söyledi.
IDF Han Yunus'ta kurulan pusuda üç IDF askerinin öldürüldüğünü duyurdu. IDF'nin / Ekim'den bu yana verdiği askeri kayıp 535'e yükseldi.
Avrupa Birliği dış ilişkiler şefi Josep Borrell, iki devletli çözümün tartışılacağı uluslararası bir konferans için bastırıyor. AB Dışişleri Konseyi bitiminde gazetecilere seslenen Borrell, tüm AB üyelerinin bunun hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış ve güvenliği garanti edebilecek tek geçerli çözüm olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi.