Borrell’den Gazze çıkışı... İsrail’in çözümü ne: Tüm Filistinlileri öldürmek mi

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Önceliği Hamas’ın elindeki rehineleri kurtarmak ve bu örgütü ortadan kaldırmak olan İsrail, barış ve iki devletli çözüme kapıyı kapalı tutarken Avrupa Birliği’nde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına tepki giderek artıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birlik dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantı öncesinde, İsrail ile ilgili “Akıllarında başka hangi çözümler var? Tüm Filistinlilerin gitmesini sağlamak mı? Onları öldürmek mi? Gazze’de zaten yüzde 70’i kadın ve çocuk 25 bin kişi öldü. Hamas’ı yok etmeye çalışmanın yolu kesinlikle bu değil çünkü nesiller boyu sürecek nefret tohumları ekiyorlar” dedi.

25 BİN YETMEZ Mİ

Gazze’deki insani durum için “Daha kötü olamazdı” diyen ve birçok bakanın her gün öldürülen siviller için “çok fazla” ifadesini kullandıklarını hatırlatan İspanyol asıllı Borrell, “Soru şu. Çok fazla ne kadar? Çok fazla ne anlama geliyor? 25 bin çok fazla mı? Bu daha ne kadar devam edecek” diye konuştu. Artık barış sürecinden bahsetmekten vazgeçmeleri ve somut bir şekilde iki devletli çözüm sürecinden bahsetmeye başlamaları gerektiğini söyleyen Borrell, “Bunun zor olduğunu biliyorum ancak bir çözüm bulmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak bizim ahlaki çaba ve yükümlülüğümüzdür” dedi.

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İsrail Gazze’deki savaşını güneydeki Han Yunus’ta yoğunlaştırırken siviller Mısır sınırındaki Refah’a kaçıyor.

DESTEK YÜKSEK

AB içinde iki devletli çözüm tek yol olarak görülüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bu doğrultuda ilerlemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “İsrail ve Filistinlilerin barış ve onur içinde yan yana yaşamalarını sağlayacak başka bir alternatif yok” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, “Filistinliler için sonu olmayan bir işgal değil bir devlete ihtiyaç var” ifadelerini kullanırken İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, Netanyahu’nun iki devletli çözümden yana olan dünyanın büyük kesimini dinlemesi gerektiğini söyledi.

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BÖLGEDEN DE KATILIM

Toplantıya İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki de ayrı ayrı katıldı. AB bakanları, bu iki ismin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları ile Arap Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’la görüştü. Katz toplantıya elinde, aralarında bir yaşında bir bebeğin de olduğu rehine fotoğraflarıyla girdi. Katz, toplantıda tartışacağı iki konunun rehinelerin serbest bırakılmasının ve İsrail’in güvenliğinin sağlanması olduğunu söyledi. Katz toplantıda yedi yıl önce de gündeme gelen Gazze açıklarında bir liman projesi ile Ortadoğu’yu Hindistan’a bağlayan bir demiryolu projesinin videolarını gösterdi. Borrell, “Tartıştığımız konularla pek ilgisi olmayan videolar gösterdi” diyerek Katz’ı eleştirdi.