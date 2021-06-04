NASA ve Space X'ten ses getirecek proje: Uzaya taze meyve, deniz canlısı ve pamuk fidesi yolladılar!

NASA adına uzay taşımacılığı yapan SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kargo taşıyan roketini fırlattı. ISS’e gönderilen 3 bin 300 kiloluk kargonun içinde deneylerde kullanılmak üzere su ayıları olarak bilinen 20 bin tardigrad, 128 kısa kuyruklu kalamar, ayrıca Şili biberi bitkileri ve pamuk fideleri bulunuyor.

Space X’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği kargo görevinin, Elon Musk’ın şirketinin bu yılki 17’nci uzay taşımacılığı görevi olduğu açıklandı. ISS’in yiyecek tedarikini yenilemenin yanı sıra kargo görevinde, uzaya su ayıları olarak bilinen 20 bin tardigrad, 128 kısa kuyruklu kalamar, ayrıca Şili biberi bitkileri ve pamuk fideleri götürüldü. Bilim insanları, bu malzemelerle yapılacak deneyler sonucunda uzun süreli uzay yolculuğu sırasında astronotların sağlıklı kalmasına yardımcı olacak sonuçlar elde etmeyi planlıyor. Falcon 9 roketi Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı. İstasyonun yedi astronotu için taze limon, soğan, avokado ve kiraz domatesleri de içeren 3 bin 300 kilogramlık sevkiyat gelecek cumartesi günü ISS’ye ulaşacak.

DENEYİN, UZAY KONAKLAMALARINA IŞIK TUTMASI BEKLENİYOR

ISS’te yapılacak deneylerde kullanılacak 20 bin tardigradın dondurularak götürüldüğü ve uzay istasyonunda çözülerek yeniden canlandırılacağı belirtildi. Bu deney sonucunda bilim insanları; hayvanların uyum sağlama yeteneğinin arkasındaki genleri tanımlayarak, uzun uzay konaklamaları sırasında insan vücudundaki stresleri daha iyi anlamayı umuyor. Pamuk fideleri ise uzaydaki gibi mikro yerçekiminde hangi çevresel faktörlerin ve genlerin kök gelişimini kontrol ettiğini tanımlamaya çalışan deneylerde kullanılacak. Bu deneyler sonucunda öğrenilecekler ‘daha az su ve böcek ilacı kullanımı gerektiren pamuk çeşitleri geliştirmek için bir başlangıç olacağı’ düşünülüyor.

Elde taşınan ticari Butterfly IQ Ultrason cihazının da, Dünya'dan acil tıbbi desteğinin bir seçenek olmadığı uzun süreli uzay uçuşlarında mürettebata kritik tıbbi yardım sağlaması umuluyor.

UZAYA YOLLANAN 'TARDİGRAD' CANLISI NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın mirasçısı olarak adlandırılan tardigrad, sekiz bacaklı mikroskobik bir canlı türü. Hem suda hem de karada yaşayabiliyor. Aynı zamanda çok yüksek ve düşük basınca da dayanabiliyor. 30 yıl boyunca yemek yemeden hayatta kalabilen tardigradların dondurucu soğuğa (Eksi 270 dereceye kadar), yakıcı ısıya (Artı 150 dereceye kadar) ve yüksek radyasyona da dayanabildiği belirtildi. Bu minik canlıların dayanabildiği radyasyon miktarının 5000 – 6200 gy doz olduğu belirlendi. (Bu bazı kemoterapi tedavilerinde uygulanan dozla aynı). 1 milimetrenin altında bir boyuta sahip olsa da su ayıları dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülüyor. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, su ayılarının meteor çarpması, süpernova (yıldız patlaması) ya da gama ışını patlamaları gibi her türlü felakete dayanabileceğini ve en az 10 milyar yıl daha etrafta olabileceklerini bildirdi. Bu yüzden de uzaya taşınan bu canlıların insanlığın uzaydaki geleceği için kilit önemde olacağı varsayılıyor.

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