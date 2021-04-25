Elon Musk: Mars'a gidenler muhtemelen ölecek

NASA astronotu Neil Armstrong'un Ay'a ayak basmasından beri insanoğlunun sıradaki hedefi Mars. 'Kızıl gezegen' olarak da bilinen Mars'a şu ana kadar sadece insansız araçlar gönderebildik.

Bilim dünyasının hedefi 2030'lu yıllarda gezegene ilk insanlı misyonu düzenlemek. Uzun vadeli hedef ise burada bir koloni kurmak.

Bu hayalin en büyük temsilcilerinden birisi olan milyarder girişimci Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX ile bu alanda milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.

Mars'a koloni kurma hayalini daha önce defalarca kez dile getiren Musk'tan konu ile ilgili ilginç bir açıklama geldi.

Mars’a gidecek insanlar için uyarı yapan Musk konuk olduğu bir canlı yayında Mars öncüleri olacak bu insanların muhtemelen öleceğini belirtti.

SpaceX'in bir gün Mars’ta ticari turizmi gerçekleştireceğinin de altını çizen Musk, 'muhtemelen başlangıçta bir grup insan ölecek' dedi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'MOXIE' isimli aracı ile Mars'ta oksijen üretmeyi başararak bu gezegene koloni kurma hayaline bir adım daha yaklaşmıştı.

Ancak Mars'ta bir üs kurmak için atılması gereken daha büyük bir adım daha var. O da gezegenimizin tek uydusu konumunda bulunan Ay'ın yörüngesine kurulacak uzay istasyonu.

20 yılı aşkın bir süredir Dünya'nın yörüngesinde görev yapan ISS'nin 2024'te görevine son verilmesi sonrası ilk parçalarının taşınmasına başlanacak olan istasyonda da Musk'ın imzası olacak.

Geçtiğimiz günlerde NASA, bir süredir yoğun mesai harcadığı projenin bittiği zaman nasıl gözükeceğini gözler önüne seren kareler paylaşmıştı.

2024 yılında Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile ilk parçaları Ay'ın yörüngesine taşınacak olan uzay istasyonu Ay görevlerindeki astronotlara ev sahipliği yapacak.

Bu uzay limanı Ay'ın yörüngesinde dönecek ve 'derin uzaya ve Ay yüzeyine açılan bir kapı' görevi görecek. Eylül 2017'de imzalanan anlaşma, ilk insanlı Mars görevi için de kullanılacak.