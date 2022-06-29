Miçotakis'ten flaş NATO açıklaması

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Dünya Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine karşı veto kararını kaldırması ile sonuçlanan anlaşmayı konuşuyor.

Türkiye'nin iki İskandinav ülkesinin Ankara'nın taleplerini dikkate alması sonrası üyeliğe yeşil ışık yakmasına Yunanistan'dan ilk yorum geldi.

Madrid'de bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis dün gerçekleşen kritik zirve ile ilgili açıklama yaptı.

CNN Yunanistan'da yer alan habere göre, Miçotakis, ittifakın iyiliği için mantığın galip geldiğini belirtti ve şu ifadeyi kullandı;

'Her türlü fırsatçı ve faydacı davranışın üstesinden gelindi.'

RUS TEHDİDİNDEN SONRA HAREKETE GEÇMİŞLERDİ

Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç dün NATO’ya üyelik için resmen başvurmuştu.

Bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye ise üyelik sürecini bloke etme kararı almıştı.

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Dün varılan anlaşma sonrası Türkiye bu kararını değiştirdi.