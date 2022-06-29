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Kritik NATO zirvesi başladı... Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi!

#Erdoğan#Macron#NATO

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi az önce başladı. Bugün Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak liderler resmi karşılama töreni sonrası aile fotoğrafında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile samimi görüntüleri dikkat çekti.

İlk Görüntüler

32. NATO Zirvesinden dikkat çeken kareler...32. NATO Zirvesi'nden dikkat çeken kareler...Haberin Tüm Görselleri
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Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya olan NATO liderleri, tarihi bir zirve için İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

Zirvede 30 üye ülkenin lideri, bugün Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak.

İşte kritik zirvede dakika dakika yaşananlar...

STOLTENBERG: ZELENSKİ DE BİZE KATILACAK

12:05 NATO zirvesinde konuşan Genel Sekreter Stoltenberg, 'Ukrayna için daha kapsamlı bir destek paketi kabul edeceğiz' dedi.

Ukrayna'nın kendisini savunması adına 'daha fazlasının yapılacağını' vurgulayan Stoltenberg, 'Sayın Zelenski de bize katılacak. Ukrayna ile birlikte olmaya devam edeceğiz' dedi.

Kritik NATO zirvesi başladı... Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi

AİLE FOTOĞRAFINDA BİR ARAYA GELDİLER

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11:50 Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu ülke liderleri resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafında bir araya geldiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Slovenya Başbakanı Robert Golop'un yanında yer aldı.

Kritik NATO zirvesi başladı... Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi

DİKKAT ÇEKEN KARELER

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından liderler kısa bir süre kendi aralarında sohbet ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile konuştu. Liderler arasındaki samimi görüntüler dikkatlerden kaçmadı.

Sohbet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kameralara böyle poz verdiler...
Kritik NATO zirvesi başladı... Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi

ERDOĞAN MACRON İLE BİRARAYA GELDİ

11:20 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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Kritik NATO zirvesi başladı... Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi
ERDOĞAN'IN PROGRAMI YOĞUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve TSİ 18.45’te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. 

UKRAYNA SAVAŞI MASADA

Bugünkü zirvede Rusya-Ukrayna savaşının NATO’ya yansımaları değerlendirilecek ve bu çerçevede NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

NATO’nun gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsepti'nin onaylanması da gündem maddeleri arasında yer alırken, liderler ikili görüşmeler yaparak küresel konuları ele alacak.

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44 ÜLKEDEN KATILIM

Zirve için Madrid'e 44 ülkeden katılım oldu. Zirveye katılan liderlerin yanı sıra birçok ülkenin dışişleri ve savunma bakanları da hazırda bekliyor.

Kritik NATO zirvesi başladı... Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi

Zirvede öne çıkması beklenen ana başlıklar özetle şöyle:

Ukrayna'ya destek

Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna'ya desteği artırmayı "acil bir ihtiyaç" olarak tanımladı ve zirvede "kapsamlı bir yardım paketinin" kabul edileceğini söyledi.

Bu pakete, Ukrayna'nın Sovyet döneminden kalma askeri teçhizatından, "savunma ve güvenlik" kapasitesini güçlendirecek NATO teçhizatına geçiş unsurlarının da dahil olması bekleniyor.

Ancak bazı üyelerin, NATO'nun savaşa müdahil bir taraf gibi algılanmasından kaçınılması amacıyla bu desteğin sınırlı tutulmasını savunduğu belirtiliyor.

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Savunma harcamaları

Madrid'de ele alınacak bir diğer başlık da üye ülkelerin savunma harcamaları. NATO üyelerinin 2014'te verdikleri, GSYİH'larının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma vaadini yinelemeleri bekleniyor.

NATO'dan zirve öncesi yapılan açıklamaya göre halen 9 ittifak üyesi yüzde 2 hedefine ulaşmış ya da bu hedefi geçmiş durumda; 19'u ise 2024'e kadar bu hedefi tutturma yönünde planlara sahip.

Stoltenberg, bu yüzde 2'lik savunma harcamasının "tavan değil taban" değer olduğunu söylüyor.

Kritik NATO zirvesi başladı... Liderler aile fotoğrafında bir araya geldi

Doğu sınırında savunma güçlendirilecek

NATO, Mukabele Gücü'nün 40 bin askerden 300 bine çıkarılması planını "savunma güçlendirici" bir adım olarak niteliyor.

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Genel Sekreter Stoltenberg, Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında bu planı, "Zirvede ileri savunmamızı güçlendireceğiz. İttifak'ın doğu kısmındaki muharebe gruplarımızı tugay seviyelerine çıkaracağız. NATO Mukabele Gücü'nü dönüştüreceğiz ve yüksek hazırlıklı kuvvetlerimizin sayısını 300 binin üzerine çıkaracağız" diye açıkladı.

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