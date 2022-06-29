İsveç, PKK yanlısı vekilin sözleri ile sarsıldı... Hükümeti resmen tehdit etti!

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Madrid'deki NATO liderler zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la yaptığı dörtlü görüşmenin ardından, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunu destekleyeceği açıklandı.

Anlaşma sonrası iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliği önünde engel kalmazken İsveç'te terör örgütü PKK yanlısı Emine Kakabaveh'in sözleri gündeme oturdu.

İsveçli vekil dün varılan anlaşma için 'kara gün' benzetmesi yaptı ve İsveç hükümetinin NATO üyeliği için 'Kürtleri kurban ettiğini' öne sürdü.

HÜKÜMETİ BU SÖZLERLE TEHDİT ETTİ

Geçtiğimiz haftalarda İsveç hükümetinin düşmesini bir oyla engelleyen ve buna karşılık taleplerde bulunan Kakabaveh tehditlerine devam etti.

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Daha önce İsveç hükümetini bütçe oylamasında hayır oyu vermekle tehdit eden PKK yanlısı vekil benzer bir tehdidi dışişleri bakanı için de dile getirdi.

Kakabaveh, 'Umarım diğer siyasi partiler Ann Linde'yi Dışişleri Komitesi'ne çağırırlar' dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen kritik zirve öncesi İngiliz basınına konuşan Kakabaveh, 'Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense, İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim' demişti.

İsveç'te pek çok kişinin NATO üyeliğine sıcak bakmadığını iddia eden PKK yanlısı vekil The Times'a yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullanmıştı;

'İsveç’in Erdoğan’ın hoşuna gidecek şeyler yapmaya çalışmasını görmek çok garip.'

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RUS TEHDİDİNDEN SONRA HAREKETE GEÇMİŞLERDİ

Rusya tehdidi karşısında askeri tarafsızlık politikasından vazgeçen Finlandiya ve İsveç dün NATO’ya üyelik için resmen başvurmuştu.

Bu iki ülkenin üyeliği konusunda çekinceleri olan Türkiye ise üyelik sürecini bloke etme kararı almıştı.

Dün varılan anlaşma sonrası Türkiye bu kararını değiştirdi.

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Üçlü memorandum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde tarafından imzalandı. Belgede yer alan ana vurgular ise şunlar:

Üç ülke, Washington Antlaşması ilkeleri ve değerlerine bağlılıklarını ifade ederler.

İttifak’ın en temel unsurlarından biri üyelerin milli güvenliğinin yanı sıra terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede tam dayanışma ve işbirliğidir.

Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verirler. Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacaklardır.

İki ülke terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar.

İki ülke, PKK’nın yasaklanmış bir terör örgüt olduğunu teyit eder. İki ülke, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, uzantılarının faaliyetleriyle iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan, bu örgütlerle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.