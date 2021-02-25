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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Mars'tan inanılmaz görüntü! Keşif aracı kaydetti…

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Mars'tan inanılmaz görüntü! Keşif aracı kaydetti…
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde indiği Jezero Krateri'nin panoramik görünümünü kaydetti.

Aracın ikiz Mastcam-Z kameralarının çektiği 142 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan 360 derecelik panorama, NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Yakınlaştırılabilir özellikteki kompozit fotoğraf, bugüne dek Kızıl Gezegen yüzeyinde kaydedilmiş en yüksek çözünürlüklü görüntü olma özelliğini taşıyor.

Fotoğrafta akarsuların beslediği eski bir göl olduğu tahmin edilen deltanın dış hatları ile ufuktaki yamaçlar seçilebiliyor.

Perseverance, 30 Haziran 2020'de ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatıldıktan sonra yaklaşık 7 aylık ve 470 milyon kilometrelik yolculuğun ardından 20 Şubat'ta Mars yüzeyine inmeyi başarmıştı.

Marstan inanılmaz görüntü Keşif aracı kaydetti…

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MARS'A GÖNDERİLEN EN GELİŞMİŞ ARAÇ

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtı ile çalışan Perseverance, şimdiye kadar Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla tanınıyor.

Uzay kurumu, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesi ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem içinse 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.

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