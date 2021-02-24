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Dünya
Haber Giriş: 24.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

NASA Mars’a inişi paylaştı

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NASA Mars’a inişi paylaştı
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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) “Perseverance” (Azim) adlı keşif aracının cumartesi günkü Mars’a inişinin görüntülerini yayınladı.

Perseverance için özel açılan Twitter hesabından, inişin 3 farklı kamera açısından görüntüleri paylaşıldı. Mars atmosferine giren aracın hızını düşürmek için paraşütünün açılması ile başlayan videoda, aşağıyı gösteren kamera açısında bir süre gökyüzünde süzülen Perseverance’in yüzeye temas anının net şekilde kaydedildiği görüldü. Aracın Kızıl Gezegen’e planlandığı gibi inişi ile NASA merkezinde sevinç çığlıkları atıldı, uzayda bir gezegene inişle ilgili de bir ilk gerçekleştirilmiş oldu.

NASA Mars’a inişi paylaştı

2.4 MİLYAR DOLAR

NASA, Kızıl Gezegen’deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2.4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesi ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için ise 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

NASA Mars’a inişi paylaştı

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