Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! NASA yayınladı... İşte dehşet verici anlar

Perseverance yedisi iniş sürecini kaydetmek üzere birçok kamerayla donatılmıştı. Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, geçen perşembe günü Jezero Krateri'ne başarılı şekilde iniş gerçekleştirmişti.



MİKROSKOBİK CANLILARIN İZİNİ SÜRECEK



30 Temmuz'da ABD'den fırlatılan araç, milyarlarca yıl önce Dünya'ya benzediği düşünülen Kızıl Gezegen'in geçmişini araştıracak. Perseverance’ın görevi, Mars’ta eğer varsa, geçmişte yaşamış mikroskobik canlıların izini sürmek.



MARS'A İNİŞİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ



Perseverance'ın Mars yüzeyine inmesiyle sonuçlann '7 dakikalık dehşet' süreci için milyonlar tarafından izlenmişti. TSİ 23.58'de Perseverance'ın Mars'ın atmosferine girişiyle başlayan süreç, Perseverance'ın tam da planlandığı saatte 23.55'te Mars'taki Jezero Krateri'ne teker koymasıyla sonuçlanmıştı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Perseverance'ın Mars'tan çektiği ilk fotoğraflar yayınlamıştı.





