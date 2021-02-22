MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! NASA yayınladı... İşte dehşet verici anlar
GeriDünya Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! NASA yayınladı... İşte dehşet verici anlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 22.02.2021 - 22:48 | Son Güncelleme:

Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! NASA yayınladı... İşte dehşet verici anlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! NASA yayınladı... İşte dehşet verici anlar
Abone Olgoogle-news

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta Mars'a ulaşan uzay aracı Perseverance'ın iniş görüntülerini yayınladı.

Perseverance yedisi iniş sürecini kaydetmek üzere birçok kamerayla donatılmıştı.  Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, geçen perşembe günü Jezero Krateri'ne başarılı şekilde iniş gerçekleştirmişti.

MİKROSKOBİK CANLILARIN İZİNİ SÜRECEK

30 Temmuz'da ABD'den fırlatılan araç, milyarlarca yıl önce Dünya'ya benzediği düşünülen Kızıl Gezegen'in geçmişini araştıracak. Perseverance’ın görevi, Mars’ta eğer varsa, geçmişte yaşamış mikroskobik canlıların izini sürmek.

MARS'A İNİŞİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ

Perseverance'ın Mars yüzeyine inmesiyle sonuçlann '7 dakikalık dehşet' süreci için milyonlar tarafından izlenmişti. TSİ 23.58'de Perseverance'ın Mars'ın atmosferine girişiyle başlayan süreç, Perseverance'ın tam da planlandığı saatte 23.55'te Mars'taki Jezero Krateri'ne teker koymasıyla sonuçlanmıştı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Perseverance'ın Mars'tan çektiği ilk fotoğraflar yayınlamıştı.



Tarihi süreç tamamlandı Dünyanın gözü burada: Perseverance Marsa indi
Tarihi süreç tamamlandı! Dünyanın gözü burada: Perseverance Mars'a indi
Perseveranceın Marsa inişinden 24 saat sonra yayımlandı Daha önce görmediğimiz bir şey
Perseverance'ın Mars'a inişinden 24 saat sonra yayımlandı! 'Daha önce görmediğimiz bir şey'
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi