Son dakika haber: Tarihi süreç tamamlandı! Dünyanın gözü burada: Perseverance Mars'a indi

ABD'den 30 Temmuz'da uzaya fırlatılan Perseverance uzay aracı TSİ 23.55'te Kızıl Gezegen'e teker koydu. NASA uzmanları tarafından "7 dakikalık dehşet" olarak nitelendirilen süreç sonunda Perseverance 20 bin kilometreyi aşkın hızla girdiği atmosferden yüzeye ulaştığı an itibarıyla hızı yürüme hızına düşerek inişi başarıyla gerçekleştirdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA PERSEVERANCE'IN YOLCULUĞU

00.22 - HELİKOPTER YARIN ÇALIŞACAK

Bilim insanı Mimi Aung, Perseverance'ın kargosunda bulunan Ingenuity (Maharet) adlı helikopterin yarın çalışacağını açıkladı. Önümüzdeki 30 gün içerisinde Mars zemininden yüksek kalitede fotoğraflar sağlaması beklenen beş uçuş misyonu planlandı. Mimi Aung, "Uçabilmek (Mars'ta) uçurum gibi ulaşılması zor yerlere gidebilmemizi sağlayacak" dedi. Aung'a göre bu gelişme oyun değiştirici olacak.

00.12 - KONTROLLERİ YAPIYOR

Zemin Misyon Müdürü Jessica Samuels, Perseverance'ın şu anda iniş sonrası her şeyin işlevsel olduğundan emin olmak için kritik kontrolleri yaptığını açıkladı. Samuels, "Hepimiz çok heyecanlıyız, sabredemiyoruz" dedi.

00.10 - GELECEK MİSYONLAR İÇİN KEŞİF

NASA yetkilisi Steve Jurczyk, "Büyüleyici" açıklaması yaptı. Jurzcyk, bir uzay aracının Mars'a inmesi yolundaki zorluğun koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha da güçleştiğini söyledi. Dünyanın izlediği operasyonun bir parçası olan Jurczyk, Perseverance'ın gelecek misyonlar için izci gibi hareket edeceğini ifade etti.

00.05 - İNİŞTEN SONRA İLK TWEET

Perseverance uzay aracının Twitter hesabından ilk paylaşım geldi. NASA'dan atılan mesajda, "Mars'ta güvendeyim. Perseverance sizi her yere götürecek" ifadesi kullanıldı.

I’m safe on Mars. Perseverance will get you anywhere.



