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Mark Zuckerberg'in başı bu sefer büyük dertte!

#Facebook#Mark Zuckerberg#Dünya
Mark Zuckerbergin başı bu sefer büyük dertte

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg sosyal ağ tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya karşıya. Zuckerberg ve eşi ofislerinde taciz ve ayrımcılık iddiaları nedeniyle iki eski ev çalışanı tarafından dava edildi. Kamuoyuna ilk kez açıklanan iddialar ise ortalığı karıştıracak nitelikte...

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Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan aleyhine dava açan personeller Zuckerberg'in üst düzey bir yardımcısı tarafından ırkçı ve homofobik tacizlere uğradıklarını ve yasal olan iş molalarının reddedildiğini iddia etti.

IRKÇI YORUMLAR

San Francisco'da peş peşe açılan her iki davanın da merkezinde 2019'da görevinden ayrılan Mark Zuckerberg'in kişisel güvenlik şefi Liam Booth'un uygunsuz davranış iddiaları yer alıyor. Booth'un evin siyahi bir çalışanı olan Mia King'e cinsiyeti ve ırkı hakkında yorum yaptığı ve ona "getto" dediği iddia ediliyor.

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MEGHAN MARKLE DETAYI

Çalşanların iddiasına göre aynı isim, Prens Harry'nin eşi yarı siyahi Meghan Markle'ın "kraliyet soyunu kirlettiğinden" şikayet etmekle suçlanıyor.

CİNSEL TACİZ İDDİALARI

Eylül ayı sonlarında, adını vermek istemeyen ve 'John Doe' adı ile şikayette bulunan başka bir çalışan da benzer iddialarda bulundu. Booth'un Zuckerberg'in Montana mülkünde Doe'ya cinsel tacizde bulunduğu ayrıca tüm çalışanların gözü önünde "ahlaksız eylemleri" taklit ettiği şikayet dosyasında yer aldı.

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ŞİKAYET EDİNCE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞ

Doe, Şubat 2019'da Mark Zuckerberg ve eşine şikayette bulunduğunu ve sözleşmesinin kısa bir süre sonra feshedildiğini iddia ediyor. Her iki davacı da, kendilerine yasal olarak gerekli iş molaları verilmediğini veya fazla mesai saatleri için ödeme yapılmadığını iddia ediyor.

Mark Zuckerbergin başı bu sefer büyük dertte

MARK ZUCKERBERG ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Davalar tam olarak Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıran eski çalışanın ifşaatlarıyla mücadele eden milyarder iki çocuk babası üzerinde baskı oluşturuyor. Özel hayatlarını yakından koruyan Mark Zuckerberg ve eşi Chan, davalarda ifade vermeye zorlanabilirler, bu da 37 yaşındaki milyarderin ailenin her ihtiyacını yöneten aile ofisinin işleyişine rahatsız edici bir ışık tutabilir.

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