Arda Turan'dan Seçil Erzan serzenişi: Helal paramızı kaybettik | Caner Erkin'den Süper Lig'de şampiyonluk yorumu: Belli artık

Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan ve Kaptan Caner Erkin; Süper Lig'deki hedefleri, Milli Takım ve gündeme ilişkin olarak TV100'e açıklamalar yaptı.

Eyüpspor'un Süper Lig'deki hedefi için gelen soruya yanıt veren Caner Erkin, "Yine bir hedefi olacak. Belki Avrupa, belki oyun anlamında çok farklı hedefleri olacak. Sonuçta yine bir hedefimiz olacak. Şampiyonluk şu anda konuşulacak bir şey değil gerçekçi olmak lazım." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK YORUMU

35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig şampiyonluğu için gelen sorunun ardından, "Bence belli artık. Galatasaray bu saatten sonra bırakmaz." cevabını verdi.

"MİLLİ TAKIM'DA ÇOK RAHAT OYNARIM"

Milli Takım'da rahat bir şekilde oynayabileceğini düşündüğünü kaydeden Caner Erkin, "Ülkemizde farklı bir şey var. Avrupa'da ya da dünyada olmayan, oyuncular için '30 yaşından sonra performansları düşüyor' deniyor. Ama öyle bir durum yok. Tam tersi bence, 30 yaşından sonra kalitesini daha iyi yansıtıyor sahaya oyuncular. Her zaman milli takımda oynamak isterim, şu anda çağrılırsam her zaman yine giderim. Çok rahat oynarım. Bunu kendime güvendiğim için söylüyorum. Her zaman gider oynarım." açıklamasında bulundu.

"ERSUN VE FATİH HOCA"

Caner Erkin, "En iyi çalıştığın hoca kimdi?" sorusuna, "Ersun Hoca ile çok iyiydik. Milli takımda Fatih Hoca ile çok iyiydik. Bunları söyleyebilirim." cevabını verdi.

Erkin "En zor kimdi?" sorusuna ise "Şenol Hoca diyebilirim. Zor demeyeyim ama anlaşamadık. Anlaşamıyorduk, öyle söyleyeyim." yanıtını verdi.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ HAKKINDA

Deneyimli sol bek oyuncusu, "Bir daha Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a dönmek ister misin?" sorusuna, "Şu anda öyle bir şey yok. Burada mutluyum zaten. 35-36 yaşındayım artık. Burada güzel bir kariyer bitişi yapabilirim. Kendimde öyle görüyorum." cevabını verdi.

ARDA TURAN'IN AÇIKLAMALARI

Türk futbolunda teknik direktörlere yeterli sürenin verilmeni söyleyen Arda Turan, "Yabancı hocalar sistem oturtmaya çalışıyor. Bizim ülkemizde böyle bir zaman ve şans yok. Adam gelecek, 8 hafta kaybedecek falan, Türkiye'de mümkün değil. Futbolun Türkiye'de doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. Beni lütfen daha fazla konuşturma. Artık teknik direktörüm. Doğru yorumlanmıyor futbol." dedi.

"HOCALIĞIMIN PRENSİBİ BU"

En önemli prensibinin oyunculara karşı net olmak olduğunu kaydeden Turan, "Oyuncularım bilirler, onlarla ilgili konuda bir tane prensibim var. Onlara asla yalan söylemem ve bir şey için söz vermem. Hocalığımın prensibi bu." diye konuştu.

"ADIM ADIM GİTMEMİZ GEREKİYOR"

Sağlam adımlarla ilerlemek istediklerini söyleyen Arda Tuan, "Kısa vadede en önemli şey ligde kalmak çünkü biz Süper Lig kültürü olan bir takım değiliz. Acele etmeden ayaklarımızın yere basması lazım. Adım adım gitmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Arda Turan, "Sizin mevkinizin şu anda Türkiye'deki en iyi oyuncuları kimler?" sorusuna "Kerem, Barış ve İrfan, Cengiz de aynı şekilde keza. Doğru kullanıldıkları zaman çok etkililer." yanıtını verdi.

"BERTUĞ İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTERİM"

Genç oyuncuları takip ettiklerini kaydeden Turan, "Rennes'te oynayan Bertuğ ile çalışmayı çok isterim. Çok oyuncu ismi telaffuz etmek istemem ama takip ettiğimiz genç oyuncular var özellikle savunma bölgesinde. Sakin adımlarla gitmek zorundayız." dedi.

ŞAMPİYONLUK YORUMU

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi sorusuna yanıt veren Turan, "Galatasaray tabii ki, en büyük aday." dedi.

ARDA GÜLER HAKKINDA

Arda Güler'le ilgili konuşan genç teknik adam, "İnsan gurur duyuyor. La Liga şampiyonu da oldu tebrik ediyoruz. Çok önemli bir iş, muhteşem bir şey yapıyor. Şimdi oynamaya da başladı." şeklinde konuştu.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Turan, "Semih Kılıçsoy'un milli takımda yaşadığı durum hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna "Ben yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Yıllarca Tuncay ağabeyler de bunları yaşadı, biz de benzerlerini yaşadık. Semih çok yetenekli bir oyuncu, mutlaka ülkeye çok güzel hizmetler edecektir ama her şeyin zamanı ve yeri var." cevabını verdi.

"GEÇMİŞ OLSUN DEMEK BİR NEZAKETTİR"

Seçil Erzan sorusuna da yanıt veren Arda Turan, "Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadın. Bu meselede bana haksızlık ediyorlar. Helal paramızı kaybettik, geçmiş olsun demek de bir nezakettir." sözleriyle serzenişte bulundu.