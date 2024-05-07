Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de sürpriz ayrılık!

Haberin Devamı

İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada tamamlayan ve play-off potasının dışında kalan Hull City'de teknik direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Acun Ilıcalı; "Bu mükemmel kulüpte aldığım en zor kararlardan biriydi. Kulübün uzun dönem vizyonu her kararda olduğu gibi bunda da ön plandaydı. Değişim zamanı geldiğini hissettim. Kulübü daha ileri götürme vizyonumuz devam ediyor. Takımımızda yetenekli oyuncular var ve bu takımı ileriye taşıyacak personeli bulacağımızdan taraftarlarımızın şüphesi olmasın." diye konuştu.

Kasım 2022'de takımın başına geçen Liam Rosenior, 78 maçta 1.40 puan ortalaması tutturdu. 39 yaşındaki teknik adam bu sezon ligde 46 maçta 1.52 puan ortalaması yakaladı.