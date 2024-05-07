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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de sürpriz ayrılık!

Güncelleme Tarihi:

#Hull City#Acun Ilıcalı#Liam Rosenior
Acun Ilıcalının takımı Hull Cityde sürpriz ayrılık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 17:48

İngiltere Championship'te play-off potasının dışında kalan Hull City'de teknik direktör Liam Rosenior ile yollar ayrıldı.

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İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada tamamlayan ve play-off potasının dışında kalan Hull City'de teknik direktör Liam Rosenior ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Acun Ilıcalı; "Bu mükemmel kulüpte aldığım en zor kararlardan biriydi. Kulübün uzun dönem vizyonu her kararda olduğu gibi bunda da ön plandaydı. Değişim zamanı geldiğini hissettim. Kulübü daha ileri götürme vizyonumuz devam ediyor. Takımımızda yetenekli oyuncular var ve bu takımı ileriye taşıyacak personeli bulacağımızdan taraftarlarımızın şüphesi olmasın." diye konuştu.

Kasım 2022'de takımın başına geçen Liam Rosenior, 78 maçta 1.40 puan ortalaması tutturdu. 39 yaşındaki teknik adam bu sezon ligde 46 maçta 1.52 puan ortalaması yakaladı.

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Liam Rosenior

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