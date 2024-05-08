Demet Akbağ: Bana öpüşmeli roller gelmedi

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Usta oyuncu Demet Akbağ, İbrahim Selim’in sunduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu.
Akbağ, “Neden hiçbir projede öpüşmediniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Siz atlamışsınız öpüştüm ama masum bir busecikti. Ragıp Savaş ile ‘Sen Harikasın’ dizisini çekiyorduk. Ara ara öpüşme oluyordu. Bu soruyu Amerikalı meslektaşlarıma sormak lazım. Onlarda bu durum maşallah. Bizde bu yaşta kabul görmüyor sanırım. Kariyerim boyunca hep karakter rollerinde oynadım. O yüzden bana öpüşülesi roller de gelmedi.”
Oyuncu ayrıca en büyük özelliğinin her yerde pazarlık yapması olduğunu dile getirdi: “Pazarda çatır çatır pazarlık yaparım. ‘Demet Ablam hoş geldin’ dedikleri an daha iyi yapıyorum. Çeşme Pazarı bilir beni.”
EN GÜZEL JEST NİŞAN YÜZÜĞÜMDÜR
Demet Akbağ, “Bugüne kadar seni etkilemek için yapılan en güzel jest neydi?” sorusu karşısında duygulandı.
Eşi Zafer Çika’yı 2019’da trafik kazasında kaybeden Akbağ, “Doğum günümde bu yüzüğü parmağıma takan kişiydi. Bu, nişan yüzüğümüzdür. Doğum günümde, kendi aramızda baş başa nişanlandık. Ben tiyatrodan gelmeden önce evi çiçek ve mumlarla süslemişti. Çok etkilenmiştim” dedi.
Usta oyuncu en çok güldüğü kişileri sıralarken de rahmetli eşini andı: “Cem (Yılmaz) ve Ata’ya (Demirer) gülüyorum. Ama artık en çok güldüğüm insan yanımda yok. Ona çok gülüyordum.”