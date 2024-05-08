Demet Akbağ: Bana öpüşmeli roller gelmedi

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Usta oyuncu Demet Akbağ, İbrahim Selim’in sunduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu.

Akbağ, “Neden hiçbir projede öpüşmediniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Siz atlamışsınız öpüştüm ama masum bir busecikti. Ragıp Savaş ile ‘Sen Harikasın’ dizisini çekiyorduk. Ara ara öpüşme oluyordu. Bu soruyu Amerikalı meslektaşlarıma sormak lazım. Onlarda bu durum maşallah. Bizde bu yaşta kabul görmüyor sanırım. Kariyerim boyunca hep karakter rollerinde oynadım. O yüzden bana öpüşülesi roller de gelmedi.”

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Akbağ, babasının oyuncu olmasını istemediğini de söyledi: “Babamın baskın biri olmasının avantajı ise oyuncu olmamdır. ‘Ben bir şey yapmalıyım bu böyle gitmez’ dedim ve oyuncu oldum. Konservatuvara girdiğim dönem babamla biraz küs kaldık. Yıldız (Kenter) Hoca ‘Demet benim en sevdiğim öğrencilerimden biri’ diyene kadar barışamadık. Ondan sonra barıştık.”Demet Akbağ, “BKM’ye ortak mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Ortak değilim. Gönül ortağıyım. Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan ortak. Tabii birlikte basamakları çıktık ve çok proje yaptık. BKM, ilk oyunu ‘Bir Demet Tiyatro’ ile var olduğu için akıllarda böyle kalması normaldir.”

Oyuncu ayrıca en büyük özelliğinin her yerde pazarlık yapması olduğunu dile getirdi: “Pazarda çatır çatır pazarlık yaparım. ‘Demet Ablam hoş geldin’ dedikleri an daha iyi yapıyorum. Çeşme Pazarı bilir beni.”

EN GÜZEL JEST NİŞAN YÜZÜĞÜMDÜR

Demet Akbağ, “Bugüne kadar seni etkilemek için yapılan en güzel jest neydi?” sorusu karşısında duygulandı.

Eşi Zafer Çika’yı 2019’da trafik kazasında kaybeden Akbağ, “Doğum günümde bu yüzüğü parmağıma takan kişiydi. Bu, nişan yüzüğümüzdür. Doğum günümde, kendi aramızda baş başa nişanlandık. Ben tiyatrodan gelmeden önce evi çiçek ve mumlarla süslemişti. Çok etkilenmiştim” dedi.

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Usta oyuncu en çok güldüğü kişileri sıralarken de rahmetli eşini andı: “Cem (Yılmaz) ve Ata’ya (Demirer) gülüyorum. Ama artık en çok güldüğüm insan yanımda yok. Ona çok gülüyordum.”