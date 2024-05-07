KomÅŸular dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼: Baba engelli Ã§ocuÄŸundan kurtulmasÄ±nÄ± istedi, anne timsahlarla dolu kanala attÄ±

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Hindistan'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Uttara Kannada eyaletinde yaÅŸayan 26 yaÅŸÄ±ndaki Savitri Kumar ve Ã§ocuÄŸunun babasÄ± 27 yaÅŸÄ±ndaki Ravi Kumar sÄ±k sÄ±k kavga ediyordu.



Hararetli tartÄ±ÅŸmalarda sesleri o kadar yÃ¼kseliyordu ki neredeyse tÃ¼m mahalle bu duruma artÄ±k alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

TARTIÅžMANIN NEDENÄ°: ENGELLÄ° OÄžLULLARI

Times of India'da yer alan habere gÃ¶re Ã§iftin kavga etmelerinin nedeni 6 yaÅŸÄ±ndaki engelli oÄŸullarÄ±ydÄ±. Baba Kumar, karÄ±sÄ±nÄ±n engelli bir Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getirme kararÄ±nÄ± sorguluyordu.

BABA 'KURTUL' DEDÄ°, ANNE Ã‡OCUÄžU TÄ°MSAHLARLA DOLU KANALA ATTI

Cumartesi akÅŸamÄ± ebeveynler oÄŸullarÄ± iÃ§in tekrar kavga ettiÄŸinde, Ravi karÄ±sÄ±ndan Ã§ocuktan kurtulmasÄ±nÄ± istedi.



Yerel basÄ±nda yer alan bilgilere gÃ¶re baba anneden defalarca kez 'Ã§ocuÄŸu atmasÄ±nÄ±' istedi. BaskÄ±ya dayanamayan anne ise 6 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlunu timsahlarÄ±n istila ettiÄŸi Kali nehrine akan atÄ±k bir kanala attÄ±.



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Olaya tanÄ±k olan komÅŸular adeta dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼. Durum hemen polise bildirildi. Olaya mÃ¼dahale eden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri Cumartesi gecesi kanala atÄ±lan Ã§ocuÄŸu bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

DalgÄ±Ã§lar saatlerce uÄŸraÅŸtÄ±lar ancak gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±ndaki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonuÃ§suz kaldÄ±.

CANSIZ BEDENÄ° ERTESÄ° GÃœN BULUNDU: VÃœCUDU YARA Ä°Ã‡Ä°NDEYDÄ°, BÄ°R ELÄ° YOKTU

6 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun cansÄ±z bedeni Pazar sabahÄ± bulundu. VÃ¼cudu Ä±sÄ±rÄ±k ve yara izleri iÃ§indeydi, bir eli eksikti.

Yetkililer Ã§ocuÄŸun timsahlar tarafÄ±ndan parÃ§alandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ve Ã¶lÃ¼m nedeninin otopsi sonrasÄ± netleÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±lar.

CÄ°NAYET SUÃ‡LAMASI Ä°LE GÃ–ZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken hem anne hem de baba cinayet suÃ§lamasÄ± ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar.

Ä°ngiliz Dailymail gazetesi Ã§iftin 2 yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu daha olduÄŸunu, kanala atÄ±lan 6 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun konuÅŸma engeli olduÄŸunu ve anne babanÄ±n tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ana sebebinin de bu olduÄŸunu yazdÄ±.

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Â "KOCAM YÃœK OLARAK GÃ–RÃœYORDU: TEK YAPTIÄžI YEMEK YEMEK"

Independent gazetesinde yer alan bilgilere gÃ¶re, anne polise verdiÄŸi ilk ifadesinde kocasÄ±nÄ± suÃ§ladÄ± ve haftalardÄ±r zihinsel olarak iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

KocasÄ±nÄ±n oÄŸullarÄ±nÄ± yÃ¼k olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bu konuda sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Savitri sorgusunda, kocasÄ±nÄ±n oÄŸlunun 'tek yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyin yemek yemek' olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini ve 'onu kanala at' dediÄŸini itiraf etti.