Macron kontrolü kaybediyor, dünya şaşkınlıkla izliyor! Fransa'da özel kuvvetler devreye girdi...

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17 yaşındaki Nahel M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi Fransa'da büyük bir isyan dalgasının fitilini ateşledi.

Protestolar 5. gününde de devam ederken Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Pazar günü saat 03.00'e kadar ülke genelinde toplam 486 kişinin tutuklandığını söyledi.



Fransız makamları gösterilerin ülke genelinde devam ettiğini ancak şiddet seviyesinin düştüğünü iddia etse de Fransız sokaklarından gelen görüntüler halkın hala öfkeli olduğunu gösteriyor.



Fransız hükümeti ülkedeki ayaklanmayı kontrol altında tutabilmek için 45.000 polis ve jandarmayı seferber etti. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre alınan önlemlerin kapsamı genişletiliyor ve kuşatma altındaki polisi desteklemek için seçkin GIGN komandoları (Fransa Özel Kuvvetleri) sahaya iniyor.



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Uluslararası ajansların geçtiği son bilgilere göre polis özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı. Marsilya'ya güvenliği desteklemek için zırhlı araçlar ve helikopterler gönderildi.

Ülkenin dört bir yanındaki yerel makamlar gösterilerin yasaklandığını duyurdu, toplu taşımaya akşamları durdurma kararı getirildi ve bazıları bölgelerde gece sokağa çıkma yasakları uygulandı.



Fransa’nın başkenti Paris’teki gösteriler sırasında protestocular yanan bir otomobili Paris’in L’Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun’un evine çarptı.

Vincent saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Dün akşam dehşet ve rezillikte dönüm noktasına gelindi. Evime saldırıldı ve ailem suikast girişimine uğradı. Cumhuriyeti koruma ve ona hizmet etme kararlılığım her zamankinden daha büyük. Geri adım atmayacağım” dedi.



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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018 yılının sonlarında Fransa'nın büyük bölümünü felç eden 'Sarı Yelekliler' protestolarından ve geçtiğimiz aylarda patlak veren 'emeklilik reformu' isyanının ardından liderliğinin en büyük krizlerinden birinin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Almanya ziyaretini iptal eden Fransız lider yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya ve işi pek kolay görünmüyor...

MACRON KONTROLÜ KAYBEDİYOR, DÜNYA ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR

İngiliz Telegraph gazetesinde 'Fransa kendini parçalarken dünya şaşkınlıkla izliyor' başlıklı analizde, "MACRON, Fransa'nın kontrolünü kaybediyor. Binlerce tutuklama, yakılan okullar, kamu binaları, yağmalanan dükkanlar... " ifadeleri yer aldı.

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Makalenin yazarı Anne Elisabeth Moutet, ülkede 5 gündür devam eden protestoların, çeyrek asırdan fazla süredir yönetimde olan 'korkak hükümetlerin' temel hukuk ve düzeni ihmal etmelerinin sonucu olduğu yönünde yükselen bir düşünce olduğuna dikkat çekti.

