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10 yılda kurduğu imparatorluk bir anda çöktü! Başarısız isyanı Prigojin'in sonu oldu

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#Yevgeni Prigojin#Wagner#Rusya
10 yılda kurduğu imparatorluk bir anda çöktü Başarısız isyanı Prigojinin sonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 11:47

Geçtiğimiz hafta başlattığı isyanla 'ayaklanma çağrısı' yapan ancak büyük bir hüsrana uğrayan Wagner lideri Yevgeni Prigojin neden bir anda hayalete dönüştü?

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Wagner lideri Yevgeni Prigojin yaklaşık 10 yıldır Rusya'nın en etkili isimlerinden biriydi...

Yabancı ülkelerdeki seçimlere müdahalede bulunduğu ve paralı ordusu ile Afrika'daki çatışmalara öncülük ettiği öne sürülen Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şimdiye kadar karşılaştığı en açık meydan okumayı gerçekleştirse de sonuç hiç beklediği gibi olmadı. Batı medyasının verdiği isimle 10 yılda kurduğu 'trol imparatorluğu' bir anda çöktü.

10 yılda kurduğu imparatorluk bir anda çöktü Başarısız isyanı Prigojinin sonu oldu

MOSKOVA DÜĞMEYE BASTI: TÜM İZLER SİLİNİYOR

Geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında gerçekleşen üst düzey editörler toplantısına katılan Nezavisimaya Gazetesinin baş editörü Konstantin Remchukov, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada 'Rublevka'daki o hırsızları yakalayın' çağrısının devrim niteliğinde olduğunu belirterek, elitlerin Prigojin'i Putin'in alternatifi olarak görmekten korktuklarını söyledi.

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Guardian'ın haberine göre Moskova yönetimi, Wagner ayaklanmasının tüm izlerinin silinmesi için düğmeye bastı. Cuma günü Prigojin'i destekleyen Ria Fan, Politics Today, Economy Today, Neva News ve People's News gibi medya kuruluşlarına erişim yasağı getirildi.

10 yılda kurduğu imparatorluk bir anda çöktü Başarısız isyanı Prigojinin sonu oldu

TROL FABRİKASI DA KAPANDI

Rus medyasında yer alan haberlere göre Prigojin'in 'trol fabrikası' olarak bilinen İnternet Araştırma Ajansı (Internet Research Agency) da kapatıldı.

Prigojin'in bu yılın başına kadar kurucusu olduğunu inkar ettiği ajans, internetteki haberler ve sosyal medya gönderilerinin altına agresif yorumlar yazarak öfke ve güvensizlik tohumları ekmeye çalışmakla suçlanıyordu.

"PRİGOJİN SANKİ HİÇ VAR OLMAMIŞ GİBİ, BİR DAHA ASLA TARTIŞILMAYACAK"

Guardian gazetesi medyadaki güçlü varlığının Prigojin'i bir gecede yıldız yaptığını belirterek, şimdi Moskova hükümetinin attığı hamlelerle Wagner'in basit bir tanımla 'görünmez olacağını, sesinin bir daha duyulamayacağını' öne sürdü.

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Gazeteye konuşan Rus editörler de, "Prigojin sanki hiç var olmamış gibi, artık asla televizyonlara çıkamayacak, asla tartışılmayacak" ifadelerini kullandı.

10 yılda kurduğu imparatorluk bir anda çöktü Başarısız isyanı Prigojinin sonu oldu

SAVAŞIN GİDİŞATINI ETKİLEYEBİLİR

Wagner'in medya ayağı bir anda kesilirken, Kremlin de ayaklanma girişimine destek veren isimleri ordudan ayıklamaya çalışıyor. Ancak askeri analistler Rusya'nın askeri komutasındaki değişikliklerin Ukrayna'daki savaşı beklenenden daha fazla etkileyebileceğini düşünüyor.

Halihazırda moral sorunuyla boğuşan Rus askerleri artık siyasi iç çekişmelere ve sadakatle ilgili sorulara maruz kalıyor.

Analistler Putin'in orduyu agresif bir şekilde yeniden şekillendirmesinin birlikleri bölebileceği uyarısında bulunuyor.

10 yılda kurduğu imparatorluk bir anda çöktü Başarısız isyanı Prigojinin sonu oldu

PUTİN YÜKSEK DUYGU DURUMUNDA

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Öte yandan bir Rus analist, Wagner'in başarısız isyanının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'yüksek duygu durumunda' olduğunu öne sürdü.

Tatiana Stanovaya, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Rus liderin duygu durumunun onu manipülasyona karşı daha duyarlı hale getirdiğini iddia etti ve Putin rejiminde yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Insider ise Rusya'nın başarısız ayaklanma girişiminin ardından 'hasar tespitine' başladığını yazdı...

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#Yevgeni Prigojin#Wagner#Rusya

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