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Kullandığımız bir çok üründe var! Gizli katil 'ftalat'

#Ftalat#Şampuan#Makyaj Malzemleri
Kullandığımız bir çok üründe var Gizli katil ftalat

Yeni bir araştırmaya göre, şampuandan, makyaj malzemelerine, çocuk oyuncaklarından saklama kaplarına kadar bir çok üründe kullanılan 'ftalat' isimli kimyasalın her yıl binlerce kişinin erken ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

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Environmental Pollution’da Salı günü yayınlanan yeni bir araştırmada, ftalat adı verilen yaygın bir kimyasal grubuna maruz kalmak erken ölümlerle, özellikle de kalp hastalığından kaynaklanan ölümlerle bağlantılı olduğu ifade edildi.

SAKLAMA KABI, ŞAMPUAN, ÇOCUK OYUNCAKLARI, MAKYAJ MALZEMELERİ…

Bu insan yapımı kimyasallar, gıda saklama kapları, şampuan, makyaj, parfüm ve çocuk oyuncakları da dahil olmak üzere yüzlerce tüketici ürününde bulunuyor.

Ftalat nedir, zararları nelerdir

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BEYİN VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLİYOR

Bilim adamları onlarca yıldır ftalatların önemli hormon fonksiyonlarına etki edebileceğini zaten söylüyorlardı. Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü, en küçük hormonal bozulmaların bile, gelişim ve üreme sorunlarının yanı sıra beyin ve bağışıklık sistemi ile ilgili sorunlar gibi önemli etkilere neden olabileceğini söyledi.

Ftalat maruziyeti, çeşitli çalışmalarda açıkça obezite, diyabet ve kalp hastalığı ile ilişkilendiriliyor.

SABIKA KAYDI OLAN KİMYASAL

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NYU Langone'nin Çevresel Tehlikeleri Araştırma Merkezi'nin baş yazarı ve direktörü Leonardo Trasande, CNN'e verdiği demeçte, "Bu kimyasalların bir sabıka kaydı var ve işin aslı şu ki, tüm kanıtlara baktığınızda, ürkütücü bir endişe örüntüsü ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

NYU Grossman Tıp Fakültesi'ndeki Trasande ve meslektaşları, yaşları 55 ile 64 arasında değişen 5.000'den fazla yetişkinin verilerini analiz etti. İdrarlarında en yüksek düzeyde ftalat bulunanların, özellikle kalple ilgili nedenlerden dolayı, beklenenden daha erken ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu tespit etti.

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HER YIL BİNLERCE KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Çalışma, yılda 91.000 ila 107.000 Amerikalı yetişkinin bu kimyasallara bağlı erken ölümlere maruz kaldığını hesapladı. Bu durum ekonomik üretkenlikte her yıl tahmini 40 milyar ila 47 milyar dolar kayba sebep oluyor.

ÇOCUKLAR YÜKSEK RİSK ALTINDA

Ftalatlar genellikle daha uzun ömürlü olmaları için ürünlere ekleniyor. Çeşitli plastik borular ve bazı çocuk oyuncakları, kırılmaları daha zor olan kimyasalları içerebiliyor. Banyo malzemeleri ve kozmetik ürünlerinde de, kokuyu korumak için genellikle ftalat kullanılıyor.
Kimyasallar solunduğunda veya yutulduğunda bir tehdit oluşturuyor, bu nedenle ellerini sıklıkla ağızlarına götürme eğiliminde oldukları için, çocuklar özellikle yüksek maruziyet riski altındadır.

NASIL KORUNMALI?

Trasande, ftalatları evlerden uzak tutmak için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor;

-Kokusuz losyonlar ve çamaşır deterjanları kullanın.
-Kokusuz temizlik malzemeleri kullanın.
-Yiyecekleri tutmak ve saklamak için cam, paslanmaz çelik, seramik veya ahşap kullanın.
-Konserve ve işlenmiş versiyonları yerine taze veya dondurulmuş meyve ve sebzeler satın alın.
-Oda spreylerinden ve No. 3, No. 6 ve No. 7 olarak etiketlenmiş tüm plastiklerden kaçının.
-Mikrodalga ve makinede bulaşık yıkama plastiklerinden kaçının.

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#Ftalat#Şampuan#Makyaj Malzemleri

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