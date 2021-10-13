Ftalat nedir, zararları nelerdir?

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Ftalatlar, ya da ftalat esterler, ftalik asit esterleridir ve genellikle esnekliklerini artırmak için plastiklere eklenir. Sert plastik olan polivinilkloriti esnek plastiğe çevirmede kullanılırlar. Plastiklere eklendiklerinde uzun polivinil moleküllerin birbirleri üzerinde kaymasına izin verirler. Suda çözünürlükleri düşük, yağda çözünürlükleri yüksek ve uçuculukları düşüktür.

Kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle erkeklerde kısırlığa neden olmaktadırlar. Esneklik özelliği nedeni ile prezervatiflerde kullanılmaktadır. Ancak Hem kullanan, hem partneri için risk taşırlar.

Belki de en önemlisi bebek oyuncaklarında pek çok türünün kullanılması 1999 yılından itibaren yasaklanmıştır. 2009 yılından itibaren Kaliforniya'da kullanımına sınır getirmiştir. Bebeklerde ileriki yaşlarda kanser ve kısırlık riski ispatlanmıştır.