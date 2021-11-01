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Kritik Erdoğan - Biden görüşmesi dünya basınında!

#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Joe Biden#ABD
Kritik Erdoğan - Biden görüşmesi dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin yankıları sürüyor. 20 dakika olarak planlanan ancak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmeyi dış basın böyle gördü...

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G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, ikinci defa yüz yüze görüştü.

Pozitif bir atmosferde gerçekleştiği belirtilen görüşme dünya basının da gündemindeydi. BBC haberinde '20 dakika olarak planlanan görüşme, 70 dakikaya yakın sürdü' ifadesine yer verdi.

Haberde Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve Türkiye'nin karşılığında istediği F-16'lar konusunun toplantının en sıcak gündem başlıklarından birisi olduğu vurgulandı.

CNN International Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde Biden'ın 'yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve anlaşmazlıklarımızı etkin bir şekilde yönetme arzusunu' dile getirdiğinin altı çizildi.

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ TEYİT ETTİ'

The Telegraph gazetesi görüşmede ABD ve Türkiye'nin krizlerden kaçınması gerektiğinin vurgulandığını belirtti.

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Haberde 'Toplantıda Biden, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak önemini ve ABD ile savunma ortaklığını yeniden teyit etti' ifadesine yer verildi.

Son dakika: Kritik Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi... Türkiye ve ABDden peş peşe açıklamalar

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The Washington Post, 'Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hava savunma sistemi konusundaki endişelerini dile getirdi' başlıklı haberinde görüşmede Biden'ın S-400'ler ile ilgili ABD'nin rahatsızlığını bir kez daha dile getirdiği vurgulandı.

Voice of America 'Biden ilişkilerin gergin olduğu dönemde Erdoğan ile görüştü' başlıklı haberinde zirve için 'çok yapıcı görüşme' ifadesine yer verdi

BIDEN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

İngiliz Daily Mail gazetesi haberinde Biden'ın görüşme öncesi Erdoğan ile fotoğraf çektirirken 'İyi bir konuşma yapmayı planlıyoruz' sözlerine dikkat çekti

ABD'li bazı milletvekillerinin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmaması için Biden'a baskı yaptığı iddiasına yer verilen haberde görüşmede F-16 konusunun da masaya yatırıldığı belirtildi.

New York Times da, görüşmede Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve bunun üzerine Türkiye tarafından gelen F-16 talebinin ele alındığını okurları ile paylaştı.

Kritik Erdoğan - Biden görüşmesi dünya basınında

'KONGRE ONAYI GEREKİYOR'

Alman DW ise haberinde 'Roma’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden S-400 gibi kronik sorunlara çözüm çıkmadı' ifadesine yer verdi.

Aynı habere göre, ABD'nin Türkiye'ye F-16 verip veremeyeceği sorusu Erdoğan-Biden görüşmesinin temel başlıklarından birini oluşturdu. Haberde Erdoğan ile Biden arasında uzlaşma sağlansa bile ABD Kongresi’nin bu satışa onay vermesi gerektiğine vurgu yapıldı.

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Haberi 'Biden ve Erdoğan ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirme sözü verdi' başlığı ile duyuran The Hindu, zirve hakkında 'çok yapıcı bir görüşme' dedi.

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