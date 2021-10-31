Son dakika: Kritik Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi!

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G20 Liderler Zirvesi’nde ikinci ve son gün oturumları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Roma'da gerçekleşecek olan Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi. TSİ 12.19'da başlayan kritik görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?' sorusuna, ABD Başkanı Biden, 'İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz' yanıtını verdi.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken de hazır bulundu.

Erdoğan'ın akşam saatlerinde kameraların karşısına geçmesi ve zirvedeki gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

İki lider ilk yüz yüze görüşmesini Haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirmişti.

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İŞTE KRİTİK BAŞLIKLAR

CNN Muhabiri Büşra Arslantaş'a göre, Suriye başlığı görüşmenin ana maddelerinden birisi oldu. S-400, F-35 ve F-16 konularının da masadaki kritik başlıklar arasında olması bekleniyor.

Erdoğan - Biden görüşmesi büyükelçiler krizi sonrası iki liderin yapacağı ilk yüz yüze görüşme oldu.

Biden'ın bu konuyu gündeme getireceği de gelen bilgiler arasındaydı. Libya ve Afganistan'daki gelişmelerin de görüşmede konuşulmasının beklendiği belirtiliyor.