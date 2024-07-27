Paris Olimpiyatları sancılı başladı... Sabotaj ve kaos

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın başlamasına saatler kala, dünyanın gözünü çevirdiği Fransa, demiryolu hattına yönelik büyük kundaklama saldırılarıyla sarsıldı. Birden fazla yerde koordineli şekilde gerçekleşen saldırılar, ülkenin yüksek hızlı demiryolu ağını altüst etti.

FİBER KABLOLARDA EŞZAMANLI YANGIN

İlk saldırı, cuma sabahı erken saatlerde Eure-et-Loir bölgesindeki Courtalain’de rayların yakınında tespit edildi. Atlantik yüksek hızlı tren hattında trafiğin kesilmesine neden oldu. Demiryolu şirketi SNCF Atlantik’in yanı sıra kuzey ve doğu demiryolu hatlarında bulunan kavşaklarda ve “sürücüler için güvenlik bilgileri taşıyan fiberoptik kablo kanallarında eşzamanlı şekilde yangın çıkarıldığını” açıkladı. Gece vardiyasında çalışan bazı işçiler, demiryoluna giren saldırganları fark edip polise haber verince birkaç olası eylemin önlendiği kaydedildi.

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TEK TEK ONARILACAK

SNCF yöneticisi Jean-Pierre Farandou, saldırıların “önceden tasarlanmış, hesaplanmış ve koordineli” olduğunu belirtti. Farandou, etkilenen bölgelerde yüzlerce işçinin görevlendirildiği ve kabloların “birer birer elle onarılması gerektiğini” kaydetti. Paris, Londra, Amsterdam ve Brüksel arasındaki uluslararası trenleri işleten Eurostar şirketi, dört seferden birinin iptal olduğunu duyurdu. Paris’teki Montparnasse istasyonunda uzun kuyruklar oluştu; yolculara seyahatlerini erteleme çağrısı yapıldı. Başkentteki bir başka büyük gar olan Gare du Nord’a polis ve asker konuşlandırıldı. Sadece Olimpiyatlar değil, aynı zamanda yaz tatili dönemine denk gelmesi nedeniyle saldırıların bu hafta sonu boyunca en az 800 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Fransa’da demiryolu ulaşımının ancak hafta sonu sonrası normale döneceği tahmin ediliyor.

HAVALİMANINDA KISA PANİK

Olimpiyatlar’da engelli atlama dalında yarışacak iki Alman atlet de gecikmelerden etkilen yolcular arasındaydı. Alman haber ajansı dpa, Paris’e trenle seyahat eden atletlerin açılış törenine yetişemediklerini açıkladı. Öte yandan Fransa-İsviçre sınırında yer alan ve iki ülke tarafından ortak işletilen Basel-Mulhouse Havalimanı, dün “bomba ihbarı” sebebiyle bir süreliğine tahliye edilerek uçuşlara kapatıldı. Güvenlik güçlerinin kontrollerinin ardından seferler tekrar başladı.

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Tren yollarına düzenlenen saldırılardan binlerce kişi etkilendi.

AŞIRI SOLCULAR MI YABANCI AJANLAR MI

PARİS başsavcılığı, saldırılarla ilgili “temel ulusal çıkarlara zarar verme” suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yasalarda bu suçun 15 yıl hapis ve 225 bin Euro’ya kadar para cezası bulunuyor. Savcı Laure Beccuau yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında “organize bir çetenin otomatik veri işleme sistemine yapılan saldırıların” da araştırılacağını söyledi ancak detay vermedi. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, “İstihbarat servislerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, failleri bulmak ve cezalandırmak için harekete geçti” açıklamasında bulundu.

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MOSKOVA MERCEKTE

Haber ajansı AFP’ye konuşan güvenlik kaynakları, “kundaklama yönteminin aşırı sol aktörler tarafından yapılan geçmiş saldırılara benzediğini” belirtti. Soruşturmanın aşırılık yanlısı aktivistlerin yanı sıra Moskova’ya da odaklanması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nisan ayında, “Rusya’nın Olimpiyat Oyunları’nı bir şekilde aksatmaya çalışacağından şüphesi olmadığını” söylemişti.

VE PARİS’TE ŞOV BAŞLADI

Bundan önceki olimpiyatlardan farklı olarak stat dışında ilk kez kent merkezinde gerçekleştirilen tören Sen Nehri üzerinde yapıldı. Oyunlara katılan 204 ülkenin sporcuları Austerlitz Köprüsü’nün altından gemilele yola çıkarak nehir boyuncu Eyfel Kulesi’nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü’ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yaptı. Açılışta Lady Gaga ve Aya Nakamura da şarkı söyledi.

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FRANSA’nın başkenti Paris’in ev sahipliğinde düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları dün yapılan açılış töreni ile resmen başladı. Paris 2024’ün açılış töreni daha önceki olimpiyatlara göre çok farklı bir konsepte yapıldı. Şimdiye kadar hep statta yapılan tören ilk kez stat dışında kent merkezinde gerçekleştirildi. Paris’te 100 yıl sonra üçüncü kez düzenlenen olimpiyat oyunlarının açılış töreni, Sen Nehri’nde izleyicilerle buluştu. Yağmur altındaki açılış törenini 300 binin üzerinde insan takip etti.

AÇILIŞA 110 ÜLKENİN DEVLET LİDERİ KATILDI

FRANSIZ yönetmen ve aktör Thomas Jolly’nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı’nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü’nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi’nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü’ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yaptı. Yaklaşık 3.5 saat süren törene 3 binin üzerinde dansçı da gösterileriyle renk kattı. Açılış törenine 110 devlet ve hükümet lideri de katıldı.

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ZİNEDİNE ZİDANE’DAN KISA FİLM GÖSTERİSİ

TÖRENDE tekneler, Sen Nehri’ndeki yolculukları boyunca ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais ve Eyfel Kulesi’nden geçti. Açılış töreninde dünya siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda davetli de yer alırken, Ladry Gaga ve Mali asıllı Fransız şarkıcı Aya Nakamura da performanslarını sergiledi. Açılışta Fransızların ünlü futbolcusu Zinedine Zidane’ın yer aldığı bir kısa film gösterisi de izlendi.