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Emilimini yüzde 2.000'e kadar artırıyor! Zerdeçal ve karabiberi neden birlikte tüketmeliyiz?

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#Karabiber#Zerdeçal#Karabiber Ve Zerdeçal
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:22

Zerdeçalın faydalarını artık bilmeyen yok. Peki zerdeçalın faydalarından maksimum düzende faydalanmak için karabiberle tğketilmesi gerektiğini biliyor musunuz?Birlikte tüketildiğinde emilimini artıran zerdeçal karabiber karaşımının faydalarını Diyetisyen Gülhan Koca anlattı: