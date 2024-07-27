Emilimini yüzde 2.000'e kadar artırıyor! Zerdeçal ve karabiberi neden birlikte tüketmeliyiz?

Enflamasyonla mücadele ediyor ve ağrıyı azaltıyor

Zerdeçaldaki kurkumin güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Ağrıyı azaltıcı etki gösterir.

Çalışmalar ayrıca zerdeçalın eklem iltihabı ve ağrısı ile karakterize bir hastalık olan artritin önlenmesinde ve tedavisinde bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Piperin, anti-enflamatuar ve anti-artritik özelliklere de sahiptir. Vücudumuzdaki bir ağrı reseptörünün hassaslaşmamasına yardımcı olur, bu da rahatsızlık hissini azaltabilir .

Kurkumin ve piperin birleştiğinde, güçlü bir iltihapla mücadele ikilisi olmakta, rahatsızlığın ve ağrının azalmasına yardımcı olmaktadır.