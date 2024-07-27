Emilimini yüzde 2.000'e kadar artırıyor! Zerdeçal ve karabiberi neden birlikte tüketmeliyiz?

Kanseri önlemeye yardımcı olabilir
Kurkuminin, kanserin önlenmesinde ve tedavisinde etkili bir bileşen olduğu söylenmektedir. Test tüpü çalışmalarda kurkuminin kanserli hücrelerin büyümesini ve gelişimini azalttığı, kanserli hücrelerin ölümüne de katkıda bulunduğu görülmüştür.
Piperin bazı kanser hücrelerinin ölümünde rol oynayarak tümör oluşum riskini azaltabilirmektedir. Araştırmalar kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini de göstermektedir .
Yapılan bir çalışmada, kurkumin ve piperinin, ayrı ayrı ve kombinasyon halinde, meme kök hücrelerinin kendi kendini yenileme sürecini kesintiye uğrattığını göstermiştir. Bu da meme kanserinin ortaya çıktığı yer olduğu için önemlidir .
Diğer çalışmalarda da kurkumin ve piperinin prostat, pankreas, kolorektal ve diğer kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olduğunu gösterilmiştir.