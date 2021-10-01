Kosova-Sırbistan gerilimi NATO ve AB'nin gündeminde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Uzmanlar tek tek açıkladı Altında kritik tarih...Uzmanlar tek tek açıkladı! Altında kritik tarih...#Altın Fiyatları
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Muş duyurdu İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilkBakan Muş duyurdu! İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilk#İhracat Rakamları
Bu fotoğraf gerçek Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyorBu fotoğraf gerçek! Dünya, uyanan canavarı korkuyla izliyor #Hawaii
Binlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede Yeni bir salgın mıBinlercesi ölü bulundu, uzmanlar bölgede! Yeni bir salgın mı?#Kuş Gribi
Dev projede son rötuşlar Açılışa günler kaldıDev projede son rötuşlar! Açılışa günler kaldı#AKM
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Tepki çeken olayda yeni gelişme O kaymakam, öğretmenden özür dilediTepki çeken olayda yeni gelişme! O kaymakam, öğretmenden özür diledi#Artvin
Akın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor 7 milyonu geçtiAkın akın geldiler... Yüz güldürmeye devam ediyor! 7 milyonu geçti#Antalya
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
HABERLERDünya Haberleri

Kosova-Sırbistan gerilimi NATO ve AB'nin gündeminde

#NATO#AB#Sırbistan
Kosova-Sırbistan gerilimi NATO ve ABnin gündeminde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa Birliğinin (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Kosova ile Sırbistan arasında taşıtların sınır geçişleri nedeniyle yaşanan krizin ardından varılan anlaşmayı ele aldı.

Haberin Devamı

Stoltenberg, Lajcak ile görüşmesinden sonra sosyal medyadaki açıklamasında, Lajcak ile Kosova'nın kuzeyinde ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için yapılan düzenlemeyi görüştüklerini bildirdi.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonunun bölgede güvenli ortam ile hareket özgürlüğünü sağlamaya devam ettiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO ile AB'nin bölgede kalıcı siyasi çözüm sağlanmasında ortak çıkarları bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Sırbistandan NATOya çağrı 24 saat süre verdiler

İlgili Haber:Sırbistan'dan NATO'ya çağrı! 24 saat süre verdiler

PLAKA SORUNU

Kosova, 20 Eylül'de ülke sınırlarından geçmek isteyen Sırbistan plakalı araçların geçişlerine izin vermeyeceğini, ülkeye giren araçlara geçici Kosova plakası verileceğini duyurmuştu. Ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağı kaydedilmişti.

Sırbistan ise Kosova'nın plaka kararına oldukça sert tepki göstererek ordu birliklerini Kosova sınırına konuşlandırmıştı. Kosova'nın da polis birlikleri sınıra gönderilmişti. Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yol, Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatılmıştı.

İlgili Haberler:

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten cezaUzmanlar tek tek açıkladı! Altında kritik tarih...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar


Bölgede gerginliğin artması üzerine AB ve NATO'dan diyalog ve tansiyonu düşürme çağrıları gelmişti. Gerginliğin azaltılması amacıyla AB'nin ara buluculuğunda Sırp ve Kosovalı yetkililerin yürüttüğü müzakereler anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Haberin Devamı

Anlaşmaya göre, sınıra gönderilen birlikler 2 Ekim'den itibaren eş zamanlı çekilecek, iki sınır kapısına yaklaşık iki hafta süreyle KFOR konuşlandırılacak ve kalıcı çözüm bulunana kadar geçici tedbir olarak 4 Ekim'den itibaren araçlara "çıkartma" yapıştırılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#AB#Sırbistan