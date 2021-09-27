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Sırbistan'dan NATO'ya çağrı! 24 saat süre verdiler

#Kosova#Sırbistan #NATO
Sırbistandan NATOya çağrı 24 saat süre verdiler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kosova'nın Sırbistan plakalı araçlara yasak uygulaması ile başlayan gerginliğe ilişkin, "NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz. Halkımıza yönelik şiddet devam ederse Sırbistan tepki gösterecek." dedi.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada, Sırbistan sınırında konuşlanan Sırbistan ordusunun Kosova'ya girmediğine, sadece hazırlıklı olmak için bölgede bulunduklarına işaret ederek "Birliklerimizle girmeyeceğiz. Herhangi bir şekilde barışa zarar vermek istemiyoruz. Barış en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Vucic, "NATO'nun tepki göstermesi için 24 saat bekleyeceğiz. Eğer bu sürenin ardından halkımıza yönelik şiddet devam ederse Sırbistan tepki gösterecek.1995 ve 2004 arasında olanların tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

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KOSOVA VE SIRBİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kosova İçişleri Bakanlığı, iki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğunu, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti. Bakanlık açıklamasında, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

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Benzer uygulamanın Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde, Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor.

Sınırda Sırbistan plakalı araçlara yönelik uygulamanın ardından ülkenin kuzeyinde protestolar düzenlenmişti. Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yol, Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO da Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişleri nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için çağrıda bulunmuştu.

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DİALOG SÜRECİ

AB'nin ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam etse de Kosova bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanındı.

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Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, farklı sebeplerden yaşanan gerginlikler nedeniyle sık sık kesintiye uğradı.

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#Kosova#Sırbistan #NATO