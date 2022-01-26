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Koronavirüs'te yeni keşif: Antikor imzası!

#Koronavirüs#Kovid 19#Antikor
Koronavirüste yeni keşif: Antikor imzası

Zürih Üniversite Hastanesi'nden doktorlar, koronavirüs semptomlarının aylarca sürebildiği Uzun-Kovid riski en fazla olan hastaları belirlemeye yardımcı olabilecek "antikor imzası" keşfettiler. Yeni keşif ile Uzun-Kovid'in vücutta neden olduğu uzun vadeli hasarın önüne geçilebilecek.

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Zürih Üniversite Hastanesi'nden araştırmacılar Kovid hastalarından alınan kanları analiz etti ve belirli antikorların düşük seviyelerinin, uzun süreli Kovid geliştirenlerde, hızla iyileşen hastalara göre daha yaygın olduğunu buldu.

YENİ KEŞİF: ANTİKOR İMZASI

Bilim insanları hastanın yaşı, Kovid semptomlarının ayrıntıları ve astımı olup olmadığı gibi bilgileri birleştirip 'antikor imzası' adı verilen yeni bir keşfe imza attı.

Antikor imzası, doktorların hastalarda uzun süreli hastalık geliştirme riskinin orta, yüksek veya çok yüksek olup olmadığını tahmin etmelerine izin verdi.

UZUN-KOVİD GELİŞTİRENLERDE FARK GÖRÜLDÜ

Araştırma ekibi Kovid testi pozitif çıkan 175 kişi ve kontrol grubu olarak hareket eden 40 sağlıklı gönüllü üzerinde çalıştı. Semptomlarının zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için doktorlar, ilk enfeksiyondan sonraki bir yıl boyunca Kovid hastalarının 134'ünü takip etti.

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Katılımcılar üzerinde yapılan kan testleri, Uzun-Kovid geliştirenlerin, düşük IgM ve IgG3 antikor seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi. Koronavirüs vücuda girdiğinde IgM hızla yükselirken, IgG antikorları daha sonra yükselir ve daha uzun vadeli koruma sağlar.

İŞTE RİSK ALTINDAKİ GRUP

Hastalığın teşhisi için kullanılan testler Uzun-Kovid riskini belirleyemiyor çünkü bu noktada semptomlarının ayrıntılarına ihtiyaç vardır ancak çalışmanın ilk yazarı Dr Carlo Cervia, astımı olan ve IgM ve IgG3 seviyeleri düşük olan kişilerin artan risk altında olduğunu belirtti.

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DOKTORLARIN HASTALARI DAHA ERKEN YÖNLENDİRMESİNİ SAĞLAYACAK

Nature Communications'da yayınlanan araştırmaya göre yeni keşif, Uzun-Kovid için etkili bir tedavi olmamasına rağmen, kimin en fazla risk altında olduğunu bularak, doktorların hastaları yönlendirmesine ve erken rehabilitasyon düzenlemesine yardımcı olabilir.

Antikor tedavileri, antiviraller ve antiinflamatuar ilaçlar yoluyla enfeksiyonun daha iyi kontrolü, Uzun-Kovid riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde klinik kıdemli öğretim görevlisi ve İngiliz Tabipler Birliği'nin Uzun-Kovid konusundaki uzmanı Dr David Strain, çalışmanın Uzun-Kovid'i daha iyi anlamak için bir adım olduğunu söyledi.

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#Koronavirüs#Kovid 19#Antikor

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