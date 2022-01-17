Uzun Kovid 1,6 milyon kişinin işini kaybetmesine neden olabilir

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Çalışabilecek yaştaki her yedi ABD'liden biri uzun kovid semptomlarından mustarip. Bu da bir milyon 600 bin Amerikalının bu sebepten işgücünden ayrı düşmesi anlamına geliyor...

Brookings Enstitüsü tarafından yayınlanan son rapor, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini araştırıyor.

Kovid-19'a yakalanıp iyileşmesine rağmen semptomların görülmeye devam etmesi durumuna bilim insanları uzun kovid adını vermişti. Dünya genelinde birçok kişide görülen bu durumda hastalar iyileşseler bile kendilerini güçsüz bırakan semptomlarla haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Yapılan ilk araştırmaların sonuçlarına göre kovid hastalarının yüzde 10 ila 30'luk bir kısmı uzun kovid semptomlarından şikayetçi.

Ancak bu oranın ekonomiye ve çalışma hayatına etkisi henüz tam olarak hesaplanmış değil.

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Yapılan araştırmalar çalışabilecek yaştaki her 7 ABD'liden birinin uzun kovid yaşadığını gösteriyor. CDC'den alınan bu veriye göre yapılan araştırmada uzun kovid geçiren kişilerin yüzde 28'inin bu sebepten çalışmayı bıraktığı ortaya çıkmış durumda.

Bu da bir milyondan fazla Amerikalının işsiz kalması anlamına geliyor. Bunun dışında beş milyonluk iş açığının da çalışmayı tamamen bırakmamış ancak uzun kovid nedeniyle çalışma saatlerini kısaltmak zorunda kalmış kişilerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Uzun kovid geçirdiklerini beyan eden kişilerin büyük bir kısmı da eskiye göre daha çok çalıştıklarını ve bunun yanında da yüksek oranda anksiyete yaşadıklarını belirtiyor.

Ankate katılan uzun kovid hastaları zihinsel sağlıklarının yüzde 40 oranında daha kötü olduğunu belirtirken daha stresli ve kaygılı olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 65'i buluyor. Bu oran kovid geçirip iyileştikten sonra uzun kovid semptomu yaşamayanlarda ise sadece yüzde 59'da kalmış.