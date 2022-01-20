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Son dakika... Koronavirüs aşısından sevindiren sonuçlar: Uzun Kovid müjdesi!

#Kovid Aşısı#İsrail#Koronavirüs
Son dakika... Koronavirüs aşısından sevindiren sonuçlar: Uzun Kovid müjdesi

İsrail'de yapılan bir araştırma uzun Kovid için umutları yeşerten bir sonuca ulaştı. Henüz hakemli bir heyet tarafından incelenmeyen ön bulgulara göre, koronavirüs aşısı uzun Kovid'e karşı da koruma sağlıyor.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve milyonlarca cana mal olan koronavirüs ile mücadele son sürat devam ediyor.

Kovid-19'a karşı elimizdeki en güçlü silah ise aşılar. Aşılar enfeksiyon riskini ciddi oranda azaltırken kişini virüs kapmasına rağmen hastalığı hafif atlatmasında kilit rol oynuyor.

Koronavirüse yakalanıp iyileşen kişilerin bir kısmı ise uzun kovid adı verilen semptomlarla boğuşuyor. Uzun Kovid'i mercek altına alan bilim insanları tabiri caizse umutları yeşerten bir sonuca ulaştı.

İsrail'de yapılan bir araştırma koronavirüs aşısının akut hastalık riskini azaltmanın yanı sıra uzun Kovid'e karşı koruyucu bir etkisi olabileceğini öne sürdü.

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Bar-Ilan Üniversitesi'nde görev alan uzmanlar araştırma kapsamında Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında binlerce kişiyi mercek altına aldı.

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Ön sonuçları yayınlanan çalışmada bulgular ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

'En az iki doz Kovid-19 aşısı ile aşılama, akut Kovid-19 sonrası en yaygın semptomların bildirilmesinde önemli bir azalma ile ilişkilendirilmiştir. Sonuçlarımız, Kovid-19 aşısının akut hastalık riskini azaltmanın yanı sıra uzun süreli Kovid-19'a karşı koruyucu bir etkisi olabileceğini düşündürmektedir.'

Henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından incelenmeyen çalışmanın kesin sonuçlarının önümüzdeki dönemde açıklanacağı belirtildi.

Son dakika... Koronavirüs aşısından sevindiren sonuçlar: Uzun Kovid müjdesi

 

DÜNYADA 100 MİLYON İNSANI ETKİLİYOR

Öte yandan Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından Kasım ayında yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında 100 milyon kadar insan uzun Kovid’li.

Mayo Clinic'e göre uzun Kovid teşhisi bir Kovid -19 enfeksiyonunun etkilerinin dört haftadan fazla sürmesi halinde konuyor.

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BELİRTİLER DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Yaşlı insanlar ve ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin uzun süreli Kovid yaşama olasılığı en yüksek olsa da, birçok genç ve sağlıklı insan da ilk Kovid-19 teşhisinden sonra haftalar hatta aylar boyunca kendilerini iyi hissetmediklerini bildiriyor.

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Uzun süreli Kovid belirtileri vakalar arasında değişiklik gösteriyor, ancak öncelikli semptomlar yorgunluk, beyin sisi, kas veya eklem ağrısı, nefes darlığı, uyku güçlüğü ve depresyon veya kaygıdan oluşuyor.

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#Kovid Aşısı#İsrail#Koronavirüs

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