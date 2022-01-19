Son dakika: Koronavirüs aşısındaki yan etki bilmecesi çözüldü... İşte nedeni

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'de görülen ve buradan dünyanın dört bir yanında yayılan koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca cana mal oldu.

Salgın ile bilim dünyası mesaisinin büyük bir bölümünü virüse yenmeye ayırdı. Bu çalışmalar sayesinde virüse karşı elimizdeki en önemli silah olan aşılara sahip olduk.

Koronavirüs aşısı da diğer pek çok aşıda olduğu gibi bazı ufak yan etkilerin görülmesine neden oluyor.

Pek çok kişi aşı sonrası baş ağrısından yorgunluğa kadar pek çok belirti gösterdiğini belirtiyor. Ancak ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bu belirtilerin çoğu bir kuruntudan ibaret olabilir.

Zira Harvard'da göre alan bilim insanları koronavirüs aşılarıyla ilgili yan etkilerin dörtte üçünün Nocebo etkisi yani kişinin uygulanan tedavinin olumsuz bir etkisi olacağına kendisini inandırması olabileceği sonucuna vardı.

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Araştırma kapsamında ekip plasebo aşı ve gerçek aşı uygulanan 44 bin kişiden gelen geri bildirimleri mercek altına aldı.

Kendilerine koronavirüs aşısı yapıldığını düşünen deneklerin çoğu aşıdan sonra yan etkiye maruz kaldıklarını bildirdi.

Deneklerin yüzde 46'sı birinci dozdan sonra baş ağrısı ve bitkinlik yaşadıklarını belirtti bu oran ikinci dozdan sonra yüzde 61'e yükseldi.

İki gruptan gelen geri bildirimleri karşılaştıran uzmanlar yan etkilerin yüzde 76'sının aslında aşıdan kaynaklanmadığı sonucuna ulaştı.

NOSEBO ETKİSİ NEDİR?

Nosebo etkisi, hastanın, kendisine uygulanan tedavinin yan etkiler getireceğine inanmasına verilen addır.

Hastaya tedavi kapsamında farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç verilse bile hasta yan etiler görüldüğünü belirtir.

Nosebo etkisi Plasebo'nun olumsuz hali olarak da nitelendirilebilir.