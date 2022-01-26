Son dakika... Omicron'da alt mutasyon alarmı... DSÖ'den flaş BA.2 açıklaması

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Son dönemde Omicron varyantı ile gündemden düşmeyen koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi.

Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Omicron'un alt varyantı BA.2 ile ilgili peş peşe gelen uyarıların ardından gözler Dünya Sağlık Örgütü'e (DSÖ) çevrilmişti.

DSÖ'den beklenen açıklama geldi. BM sağlık kuruluşu dünya çapında dolaşan baskın Omicron varyantının dört suşu olduğunu duyurdu.

Açıklamada suşların çoğunun orijinal varyanta çok benzediği, yani şiddet veya bağışıklık üzerinde fazladan bir etki yaratmadığının altı çizildi.

40 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

DSÖ, BA.2 ve BA.3'ü Omicron'un yeni alt varyantları olarak kaydetti. BA.2'nin ilk olarak nerede ortaya çıktığı bilinmiyor.

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Ancak şimdiye kadar, 40 ülkede BA.2'ye rastlandı. BA.3 için ise vaka oranlarının düşük seyrettiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Epidemiyolog ve Amerikan Bilim Adamları Federasyonu kıdemli üyesi Eric Feigl-Ding, BA.2'nin orijinal varyantı 'yerinden etme' olasılığı için 'gerçekten kötü bir işaret' yorumunda bulunmuştu.

Danimarka'daki Omicron vakalarının neredeyse yarısının BA.2 olduğunu belirten Ding, 'BA.2'nin Omicron'un (BA.1) yerini alması gerçekten kötü bir işarettir' demişti.

Ancak Delta'nın 200'den fazla alt varyanta neden olduğunu anımsatan bilim insanları Omicron'da yaşanan bu durumun son derece normal olduğunun altını çiziyor.

OMICRON NEDEN DAHA BULAŞICI?

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

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Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi Haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

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Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.