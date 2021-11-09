Koronavirüs salgını süresince 25 bin tondan fazla plastik, okyanuslara atıldı

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Çinli araştırmacılar Kovid-19 salgını döneminde 25 bin tondan fazla plastiğin okyanuslara atıldığını açıkladı. Bu atıkların tamamına yakını ise virüsten korunmak için alınan tek kullanımlık ürünler...

Araştırmacıların yayınladığı, ‘Kovid-19'un neden olduğu plastik atık salınımı ve küresel okyanusların kaderi’ başlıklı makalede, Kovid-19 salgınında tek kullanımlık plastik ürünlere olan talebin atmasının, halihazırda kontrolden çıkmış olan plastik kirliliği sorununu daha da artırdığı belirtildi. Araştırma kapsamında, pandemi sürecinde 8 milyon tondan fazla tek kullanımlık plastik malzeme üretildiği; bunların 25 bin tondan fazlasının okyanuslara atıldığı ifade edildi.



“ATIKLARIN İŞLENMESİ, ARTAN TALEBİ KARŞILAMIYOR”

Plastik atıkların işlenmesinin özellikle Kovid-19 salgını döneminde plastik ürünlere artan talebi karşılamadığı ifade edilen makalede, “Ne yazık ki, plastik atıkların işlenmesi, plastik ürünlere yönelik artan talebi karşılamıyor” denildi. Bir milyondan fazla maskenin okyanuslara atıldığı ifade edilen makalede, “Örneğin, yakın tarihli bir rapor, 2020'de okyanuslara 1,56 milyon yüz maskesinin atıldığını tahmin ediyor. Daha önceki çalışmalar, potansiyel Kovid-19 plastik kirliliği sorununu ve bunun deniz yaşamı üzerindeki etkisini de gündeme getirdi. Kovid-19 atıklarının deniz organizmaları tarafından yutulduğu ve ölümlerine neden olduğu bildirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



KİRLİLİĞİN UZUN SÜRELİ ETKİSİ DE HESAPLANDI

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Ayrıca, makalede Kovid-19 ile bağlantılı plastik atıkların yüzyılın sonuna kadar deniz ekosistemine vereceği zarar da vurgulandı. Araştırmacılar, “Küresel okyanusta pandemi ile ilişkili atık salınımının uzun süreli bir etkisini de bulduk. Bu yüzyılın sonunda, pandemi ile ilişkili neredeyse tüm plastiklerin ya deniz yatağına ve sahillere ulaşacağı, potansiyel olarak bentik ekosistemlere zarar vereceği öngörülüyor” dedi.

BİR MİLYAR İNSAN ETKİLENECEK

Öte yandan İngiltere Meteoroloji Kurumu (MET Office), dünyada sıcaklığın 2 santigrat artması durumunda bir milyar insanın, ölümle sonuçlanabilecek risk altına gireceğini duyurdu.



İngiltere Meteoroloji Kurumu’nun değerlendirmesine göre, sıcaklıktaki 2 santigratlık bir artış, bir milyar insanı risk altına alacak. Kurumdan yapılan açıklamada, bu riskin can kayıplarını da içerebileceği vurgulandı. MET Office’te yayınlanan haritada, söz konusu senaryoda Afrika kıtasının merkezi, Güney Amerika, Avustralya’nın kuzeyi ve Tayland, Vietnam, Malezya gibi ülkelerin de risk altına gireceği öngörülüyor. Öte yandan araştırmada, 4 santigratlık bir artışın, dünya nüfusunun yarısını risk altına aldığı belirtildi.



Exeter Üniversitesi ve MET Office üyesi Prof. Dr. Richard Betts, küresel ısınmayı 2 santigratın altında tutmanın önemine vurgu yaparak, “Bu yeni birleşik analiz, küresel ısınmayı 2,0 santigratın altında sınırlamanın aciliyetini göstermektedir. Sıcaklık seviyesi ne kadar yüksek olursa, insanların yaşamlarına yönelik riskler o kadar şiddetli ve yaygın hale gelir, ancak şimdi harekete geçersek, bu yüksek risklerden kaçınmak mümkün olabilir” dedi.