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Beyin tümörleri ile ilgili çarpıcı açıklama! Beyaz ırklar daha riskli grupta

#Beyin Tümörü #İngiltere#Araştırma
Beyin tümörleri ile ilgili çarpıcı açıklama Beyaz ırklar daha riskli grupta

Etnik kökenin beyin tümörü üzerindeki etkisini inceleyen ilk araştırmada, beyin tümörü teşhisi konan beyaz İngilizlerin 12 ay içinde ölme olasılığının diğer etnik gruplardan hastalara göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.

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King's College London'a bağlı Kanser, Toplum ve Halk Sağlığı Merkezi'nden Hiba Wanis, beyin tümörlerinin beyaz İngilizlerde daha sık teşhis edildiğini ve bir yıllık sağkalım oranının diğer etnik kökenli hastalara göre daha düşük olduğunu keşfetti.

DİĞER GRUPLARDA YÜZDE 30’A KADAR DAHA AZ

2012 ve 2017 yılları arasında İngiltere'de yaşayan ve malign primer beyin tümörü teşhisi konmuş 24.319 yetişkin hastanın verileri analiz edildi.

Araştırma, İngiltere'de "diğer etnik gruplar" olarak sınıflandırılan hastaların (Hintliler, Pakistanlılar, Bangladeşliler, Çinliler, siyah Afrikalılar, siyah Karayipliler) bir yıl içinde ölme olasılığının beyaz İngilizlere göre %30 daha az olduğunu buldu. Diğer üç etnik kategoriden hastalarda bu risk Hintliler için %16, diğer beyazlar için %17 ve bilinmeyenler için %19 çıktı.

Araştırmacılar, bulguların doktorların bir hastanın prognozu hakkında ilgili ve doğru bilgiler sağlamasına yardımcı olacağını ve ayrıca hastaların neden diğer insan gruplarına göre daha yüksek veya daha düşük hayatta kalma riskine sahip olabileceklerini anlamalarına yardımcı olacağını umuyor.

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DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Wanis, araştırması için, "Beyin tümörleri, diğer kanserlere kıyasla daha az araştırılıyor ve şimdiye kadar, bir kişinin etnik kökeninin beyin tümörü sağkalımı üzerindeki etkisini, tüm İngiltere'deki hastalar hakkında bilgi kullanarak araştırmadı," dedi.

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Ancak her ne kadar sonuçlar etnik köken ve hayatta kalma oranları arasında bir ilişki olduğunu gösterse de başka faktörlerin de rol oynayabileceği konusunda uyardı:

"Bu farklılıkların arkasında ne olabileceği konusunda spekülasyon yapmak için muhtemelen çok erken, ancak bir dizi faktör söz konusu olabilir. Bunlara insanların doktorlarına semptomları ne kadar erken sorduğu, hastalığın ne kadar erken teşhis edildiği, daha iyi raporlama, yaşam tarzı ve kültürel faktörler, yoksunluk, tümörün özellikleri ve davranışı ve tedavi seçenekleri dahildir.”

Araştırmaya dahil olmayan NCRI Beyin Grubu başkanı ve Liverpool Üniversitesi'nde beyin cerrahisi ve cerrahi deneyler profesörü Michael Jenkinson da araştırmayı tebrik ederken yine de daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi:

“Bu yeni çalışma, yalnızca etnik kökenin beyin tümörü sağkalımı üzerindeki etkisini araştıran ilk araştırma değil, aynı zamanda İngiltere'deki hastalarda farklı beyin tümörü türlerini dikkate alan ilk çalışmadır. Son yıllarda verilerin miktarı ve kalitesi önemli ölçüde iyileştiğinden, araştırmacılar ayrıntılı bir analiz yapabildiler ve sonuçlar şu anda az araştırılmış bir kanser alanındaki boşlukları doldurmaya yardımcı oldu. Ancak, bu farklılıklarda rol oynayabilecek bir hastanın yaşam tarzı ve tanıyı ne kadar erken aldıkları gibi diğer faktörleri dikkate almak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Daha fazla araştırıldığında, bulgular doktorların hastalara prognozları hakkında uygun bilgiler sağlaması için hayati önem taşıyabilir.”

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#Beyin Tümörü #İngiltere#Araştırma

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