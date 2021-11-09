Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!
Dünya AFP'nin Şili'den yolladığı fotoğrafları görünce şoke oldu. Atacama Çölü'nde yer alan dev kıyafet çöplüğü görenleri hayrete düşürürken bu inanılmaz büyüklükteki yığının içinde gerçekte bir servet yatması da şaşkınlık yarattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Herkes Şili'nin kuzeyinde bulunan ve dünyanın en kurak sıcak yerlerinden olan Atacama Çölü'nü konuşuyor. AFP'nin bölgeden servis ettiği fotoğraflar dünyayı adeta şaşkına çevirmiş durumda.
2
Çölün ortasında yükselen dev çöplükte 39 bin tonluk dev bir yığın var. Üstelik bunların hepsi hiç giyilmemiş kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri...
Insider'da yer alan haberde bu çöl çöplüğü moda endüstrisinin geçmişine dair dev bir mezarlık olarak tanımlanmış.
3
Şili son yıllarda Avrupa, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamayan en az 59 bin ürünün gönderildiği yer haline geldi ve yetkililer çevreye ve insan sağlığına büyük zararları olan bu durumla ilgili endişelerini dile getiriyor.
4
Çin ve Bangladeş gibi ülkelerde üretilen ve Avrupa, Asya ve ABD'ye mağazalarda satılmak üzere gönderilen kıyafetler satılmadıkları takdirde Şili'nin Iquique limanına diğer Latin Amerika ülkelerine yeniden satılmak için yollanıyor.
5
Liman sorumlusu Alex Carreno, yaptığı açıklamada "Buraya dünyanın her yerinden satılmayan kıyafetler yapıyor. Ve buradan da başka yerlere satılma şansı bulamayanları çölde dev bir yığına dönüşüyor." diyerek durumu özetliyor.
6
Atılan giysilerden yalıtım panelleri üreten bir şirketi olan Franklin Zepeda "Atık kıyafetler doğada çözünmeyen cinsten ve kimyasallarla dolu. bu yüzden şehir çöplüklerine alınmaları mümkün olmuyor." derken bu büyük sorunu bir çözüme dönüştürmeye çalıştığını anlatıyor.
7
"Hızlı moda" da denilen hazır giyim endüstrisinin pratik ve ulaşılabilir olması ilgi çekerken doğaya verdiği zarar son yıllarda büyük tartışma yaratıyor.
8
Örneğin Birleşmiş Milletler raporlarına göre hazır giyim sektörü dünyanın tüm karbon emisyonunun yüzde 8 ila 10'una denk düşecek bir kirlilik yaratıyor.
9
2018 yılı araştırma sonuçlarına göre ise moda sektörü havacılık ve deniş taşımacılığı sektörlerinin toplamından fazla enerji tüketir durumda.
10
Bu da her saniye başına bir kamyon dolusu kıyafetin yakılması ve havaya bunun yarattığı kirliliğin katılmasına denk geliyor.
11
Küresel giyim üretiminin 2000 ila 2014 yılı arasında ikiye katlandığı belirten yetkililer, tekstil sektörünün küresel su israfının yüzde 20’sinden sorumlu olduğu açıklıyor.
12
Buna göre tek bir kot pantolon üretimi için 7 bin 500 litre su kullanıldığı belirtilirken, giyim ve ayakkabı imalatının küresel sera gazlarının yüzde 8'ine katkıda bulunduğun altı çiziliyor.
13
Tüm bu veriler hazır giyim sektörünün petrol, kömür, plastik atıklar gibi çevre kirliliği ve küresel ısınmaya katkısı olan diğer sektörler kadar zararlı olduğunun kanıtı.