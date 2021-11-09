Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!

Çölün ortasında yükselen dev çöplükte 39 bin tonluk dev bir yığın var. Üstelik bunların hepsi hiç giyilmemiş kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri...



Insider'da yer alan haberde bu çöl çöplüğü moda endüstrisinin geçmişine dair dev bir mezarlık olarak tanımlanmış.