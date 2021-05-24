Kısıtlamalardan kaçmak için uçakta düğün yaptılar

Koronavirüs pandemisinin pençesindeki Hindistan’dan oldukça ilginç bir haber geldi..

Salgın nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasında olduğu ülkede bir çift kısıtlamalar nedeniyle düğün yapamayınca ilginç bir çözüm geliştirdi.

Ülkenin Madurai kentinde yaşayan çift, kısıtlamalardan muaf olmak için yolcu uçağı kiralayarak düğün yaptı.

Uçaktaki düğüne katılmak için 161 kişi bilet alırken 2 saatlik uçuş boyunca virüs önlemleri hiçe sayıldı. Uçaktaki düğüne ait görüntüler sosyal medyada yer alınca kısa sürede viral oldu.

ÖLÜ SAYISI 300 BİNİ AŞTI

Öte yandan Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 454 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 303 bin 720'ye çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 222 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 26 milyon 752 bin 447'ye yükseldi.

Böylelikle Hindistan'da 15 Nisan'dan bu yana günlük en düşük vaka sayısı kaydedildi.

Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Ülkede günlük vakalar zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 6 günde 300 binin altına indi.

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