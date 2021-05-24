hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, BBC TÜRKÇE Fotoğraflar: Reuters, AFP, AA
Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 - 10:41 |
Hindistan'da koronavirüsten sonra yeni salgın... 'Siyah Mantar' salgınının rakamını açıkladılar!
Koronavirüs pandemisinin pençesindeki Hindistan'da şimdi de 'siyah mantar' alarmı verildi. Hızla yaylan hastalığa çözüm olarak binlerce kişinin gözleri doktorlar tarafından ameliyatla çıkarıldı. Vaka sayısının 10 bine yaklaşması sonrası hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken Hindistan'dan korkutan yeni bir haber geldi.
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Her gün rekor vaka ve ölüm sayısı açıklayan ve bu yüzden pandeminin yeni merkezi ilan edilen Hindistan'da şimdi de 'siyah mantar' alarmı verildi.
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Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi.
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İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu salgın, bazı hastaneleri alt etti ve paniğe neden oldu, hastaların yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden biri veya her ikisi kaybetti.
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Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmaya başladı.
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Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.
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'SALGIN İLAN EDİN' ÇAĞRISI
Gelen ilk bilgilere göre, binlerce kişi bu operasyonu geçirmek zorunda kaldı. Vaka sayısının 10 bine yaklaşması sonrası hastalığın 'salgın ilan edilmesi' çağrısı yapılıyor.
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Uzmanlar, 20'li yaşların başındaki bazı hastaların her iki gözünü de kaybettiğini açıkladı.
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RİSK GRUPLARI AÇIKLANDI
Doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.
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Doktorlar, kara mantar enfeksiyonunun, Covid-19 hastalarında iyileştikten 12-18 gün sonra ortaya çıktığını ifade etti.
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'ÖLÜM ORANI YÜZDE 94'E ÇIKABİLİR'
Hindistan'ın merkezindeki Indore şehrinde bulunan 1.100 yataklı Maharaja Yeşwantrao Hastanesi'nde hastaların sayısı geçen hafta 8 iken, Cumartesi gecesi 185'e çıktı.
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BBC'ye konuşan hastanenin ilaç departmanı başkanı Dr. VP Pandey hastaların %80'inden fazlasının acil olarak ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Dr. Pandey, hastanenin kara mantar hastalarının tedavisi için toplam 200 yataklı 11 merkez daha oluşturduklarını belirtip "Hasta sayısındaki bu artış kesinlikle beklenen bir durum değildi. Daha önce yılda bir ya da iki vaka görüyorduk" dedi.
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'HASTALARIN GÖZÜNÜ OYUYORLAR'
Sosyal medyada günün konusu olan bu hastalık halk arasında 'binlerce kişinin gözünü oyuyorlar' şeklinde lanse edildi ve ülke genelinde büyük panik yarattı.
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Mumbai'de görevli göz doktoru Akşay Nair, geçtiğimiz günlerde BBC'ye yaptığı açıklamada, nisan ayında Kovid-19 tedavisi görmüş 40 hastada bu rahatsızlığa rastladığını belirtmişti.
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Son gelen haberler bu sayının dramatik bir şekilde arttığına işaret ediyor.
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Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sistemi çökme oktasına gelen Hindistan'da ortaya çıkanbu hastalık hastanelerin üzerindeki yükü de ciddi biçimde artırdı.
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VAKA SAYISI ARTIYOR
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 454 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 303 bin 720'ye çıktı.
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Ülkede, son 24 saatte 222 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 26 milyon 752 bin 447'ye yükseldi. Böylelikle Hindistan'da 15 Nisan'dan bu yana günlük en düşük vaka sayısı kaydedildi.
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Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.
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Ülkede günlük vakalar zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 6 günde 300 binin altına indi.