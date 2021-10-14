Kilise skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor... Kanadalı papaza 14 ay hapis!

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Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Chilliwack kentindeki bir papaz, çocuk pornografisi suçundan 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Global News’in haberine göre, Chilliwack kentindeki Main Street Kilisesi’nin kurucusu, yöneticisi ve aynı zamanda da papazı olan Johannes Vermeer, çocuk pornografisi, çocuk pornografisine sahip olmak ve iki çocuk pornografisine erişimden suçlu bulundu.

İlk kez Mayıs 2010'da söz konusu suçla gözaltına alınan Papaz Vermeer, daha sonra Mart 2015’de aynı suçu tekrar ve iki kez daha işledi.

Hakkındaki suçlamalardan dolayı Mart 2018'de mahkemesi başlayan Papaz Vermeer, karar duruşmasında 14 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme Papaz Vermeer’in, hapis cezasının yanı sıra 18 ay denetimli serbestlik ile yaşamasına ve mahkumiyet kararının 10 yıl boyunca Cinsel Suçlular Sicilinde tutulmasına da hükmetti.

Uzun süredir çocuklara yönelik cinsel tacizler nedeniyle eleştirilerin merkezinde olan Katolik Kilisesi, dünyanın değişik ülkelerinde son günlerde açılan davalarla yeniden dikkatleri üzerine topladı.

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Son olarak Belçika'da rahiplerin cinsel istismarına uğradıklarını söyleyen 24 kişinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine açtığı dava, Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedilmişti.

Davacı 24 kişi mahkemeye verdikleri dilekçede, on yıllardır çocukları istismar eden Katolik Kilisesi'ndeki rahiplerin suçlarının örtbas edilmesinden Vatikan'ın sorumlu olduğunu öne sürmüşlerdi.

FRANSA'DA YÜZ BİNLERCE ÇOCUĞUN KİLİSELERDE İSTİSMARA UĞRAMASI AVRUPA'DA MANŞET OLDU

Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde yüzbinlerce çocuğun cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması, birçok Avrupa ülkesinde manşete taşındı.

Olayın şok etkisi yarattığı, başta Fransa'da olmak üzere İngiltere, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya ve Yunanistan'da, Fransa'da kilise görevlilerinin ve din adamlarının cinsel istismarının boyutu, basında detaylarıyla işlendi.

Fransız basınında "skandal" raporun "Katolik Kilisesinin inancını sorgulattığı" değerlendirmesi yapıldı

Ülkeyi şoka sürükleyen kiliselerdeki istismar vakaları, Fransız basınında geniş yankı buldu.

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Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Monde, rapordaki veriyi "skandal" olarak yorumlarken bunun "sadece Katolik Kilisesinin işleyişinin değil aynı zamanda inancının sorgulanmasına neden olduğu" ifadesine yer verdi.

Gazetenin haberinde, rapor ile Fransa'da kiliselerdeki cinsel istismarın, yurt dışında benzerinin olmadığının ortaya koyulduğu belirtildi.

Haberde raporun onlarca yıldır gizlenen olayları açığa çıkarmasıyla şok yaşandığı vurgulanırken uzun süre cinsel istismarı gizleyen ve buna tepki göstermeyen kilisenin bundan ne ders çıkaracağının merak konusu olduğuna dikkat çekildi.

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Katolik Kilisesinin olayları kabul ederek mağdurlara tazminat ödemesinin, kaybettiği güveni yeniden kazanmasına yetip yetmeyeceğinin, ayrıca mağdurların neredeyse tamamının erkekler tarafından tacize uğramasının, Katolik Kilisesinde kadının yerinin sorgulanmasına neden olduğu kaydedildi.

Liberation gazetesi olayı "Kilise affedilemez" başlığıyla verdi. Gazetenin haberinde, rahiplerin üst üste açıklamalar yaptığı ancak bunların, rapordaki rakamların yarattığı deprem etkisini hafifletmeye yetmeyeceği kaydedildi.

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Le Parisien gazetesinin "Kilisede cinsel istismar: Onarılmayan nasıl onarılacak?" başlıklı haberinde Vatikan'ın ciddi önlemler alması gerektiği ifade edildi, mağdurlara ödenmesi gereken tazminatın önemli olduğuna işaret edildi.

Haberde, Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean Marc Sauve'nin "kilisenin cinsel istismar vakalarındaki sorumluluğunu kabul etmesi" gerektiğine yönelik ifadesine dikkat çekildi.

Le Figaro gazetesi de raporu "Cinsel istismar: Kilise gerçeğin şokunda" başlığıyla manşetine taşıdı.

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İngiliz basına göre istismarlar sistematik biçimde örtbas edildi

BBC'nin "Fransız Kilisesi istismarı: 216 bin çocuk rahiplerin kurbanı oldu" başlığıyla verdiği haberde Fransa'daki mağdurlar derneği "La Parole Libérée"nin kurucusu François Devaux'un açıklamalarına yer verdi.

Devaux, kilisenin istismarını "güvene ihanet, ahlaka ihanet ve çocuklara ihanet" olarak nitelendirdi.

Raporun Fransızları kilisede cinsel istismara karşı uyandıracağı kaydedilen haberde, kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarın "sistematik olduğu" ve bunun artık yalnızca birkaç rahibin yaptığı iş şeklinde açıklanamayacağı belirtildi.

The Times'ın "Fransız Kilisesi 330 bin çocuğa istismarı örtbas etti" başlığıyla verdiği haberde, Fransız Katolik Kilisesinin, son 70 yılda 330 bin çocuğa din adamlarının ve meslekten olmayan personelin cinsel istismarını "sistematik" olarak örtbas ettiği kaydedildi.

Haberde, CIASE Başkanı Sauve'nin "Katolik kilisesinin kurbanlara karşı acımasız bir kayıtsızlık gösterdiği" ve "raporun bulgularının beklenenden daha yıkıcı olduğu" ifadelerine yer verildi.

Raporun Almanya, ABD, Avustralya ve diğer ülkelerdeki Katolik kiliseleri aleyhinde devam cinsel istismar soruşturmalarına nasıl yansıyacağına da dikkat çekildi.

Haberde, Fransız Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort'un, bulguların "dayanılmaz" olduğu, "kilise için belirsizlik ve saflık döneminin sona erdiği" yönündeki açıklamaları da yer buldu.

Guardian'ın haberinde de kilisedeki çocuk istismarlarının kasıtlı bir "sessizlik perdesi" ile "sistemli şekilde" örtbas edildiğine işaret edildi.

Alman basını olayı "şoke edici" diye nitelendirdi

Alman basını olayı "Fransa'da 330 bin istismar", "Fransa'da Katolik Kilisesinde yüz binlerce kişi tacize uğradı" ve "Fransa'da kilise, 1950'den bu yana 200 binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulundu" başlıklarıyla işledi.

Alman kamu televizyonu ARD, haberinde "Soruşturma komisyonuna göre, Fransa'daki Katolik Kilisesindeki taciz skandalı dehşet verici boyutlara sahip. 1950'den beri yüzbinlerce küçük kurban oldu. Uzmanlar reform çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullanırken bir diğer kamu televizyonu ZDF, "On yıllardır Fransa'daki çocuklar ve gençler Katolik Kilisesinde tacize uğradı. Şimdi bir rapor, sayının kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesine yer verdi.

Alman kamu kuruluşu Deutsche Welle, haberinde "On yıllardır, Fransa'daki Katolik Kilisesinde reşit olmayanlar cinsel tacize uğruyor. Şimdi bir rapor yaşananları ortaya koyuyor ve belli bir sayı veriyor: 1950'den bu yana 216 bin kurban.", Almanya'nın etkili gazetelerinden FAZ da "Gerçekten de Fransa'da şoke edici bilgiler ortaya çıktı: 1950 ile 2020 yılları arasında en az 216 bin çocuk ve reşit olmayan kişi, rahipler, din görevlileri ve kilise çalışanları tarafından cinsel saldırı kurbanı oldu. 2 bin 900 ila 3 bin 200 kilise görevlisi, reşit olmayanlara cinsel tacizde bulundu. Salı günü Paris'te nihai raporunu sunan bağımsız bir komisyonun ulaştığı sonuç bu." ifadelerini kullandı.

Alman Die Zeit gazetesi de haberi okurlarına "Bir soruşturma komisyonunun tahminlerine göre, Fransa'daki Katolik Kilisesinde 1950'lerden bu yana 216 bin çocuk ve genç cinsel istismara uğradı." başlığıyla duyurdu.





FRANSA'DA YÜZBİNLERCE ÇOCUK DİN ADAMLARININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADI

CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve dün düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 2,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmanın ardından cinsel istismar raporunu açıklamıştı.

Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun belirlendiğini, mağdurların yüzde 60'ının, bu olayın özel hayatlarını ciddi anlamda etkilediğini aktardığını kaydetmişti.

Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayan Sauve, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

Sauve, çocuklara cinsel şiddette bulunan rahip sayısının 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğunu belirterek 2000'li yıllara kadar kiliselerde mağdur olan çocuklara karşı kayıtsız kalınmasına tepki göstermiş, kiliselerdeki bazı yetkililerin de cinsel istismar olaylarına karşı sessiz kaldığını ve tepki göstermediğine dikkati çekmişti.

Raporda kiliselere bağlı özel okullar ve kurumlardaki istismarlar da hesaba katıldığında sayının 330 bine çıktığı ifade edilmişti.