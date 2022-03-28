Kiev’i kurtaran gizli ekip: Rus konvoyuna geçit vermediler

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Onlar sadece 30 askerden oluşan küçük ve kimsenin hakkında pek de konuşmadığı bir birlik. Üstelik ortak özellikleri IT yani Bilgi teknolojisi uzmanı. Yarış bisikletlerine atlayıp Kiev sırtlarında dolaşıyorlar. Sıcak çatışmaların ortasında bunu yapmalarının nedeni ise herkesi şaşkına çevirdi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgalinin birinci haftasında uydu görüntülerinde ortaya çıkan ve 65 kilometre uzunluğunda olduğu söylenen Rus tanklarının konvoyu, Rusya’nın Kiev’i tamamen ele geçirme planının en büyük parçası olarak lanse edilmişti.

Kiev’e kuzey yönünden girerek topyekûn saldırı başlatması beklenen konvoy şehre bırakın girmeyi; aradan geçen 3 haftalık sürede şehre yetirince yaklaşamadı bile.

Kimi kaynaklar bunun Rusya’nın yaşadığı lojistik sıkıntılarından ötürü olduğunu iddia etti. Kimileri de Ukrayna’nın gösterdiği beklenmedik ve başarılı direnişin bunu nedeni olduğunu söyledi.

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HEPSİ IT UZMANI

Bu gizemli durumla ilgili bir gerçek daha bugün ortaya çıktı: Rus konvoyuna engel olan IT uzmanı askerler…

Ukraynalı bir komutanın aktardığı bilgilere dayandırılan The Guardian haberine göre 30 kişiden oluşan bir özel ekip Rus konvoyunu drone’lar ile taciz ederek ilerleyişlerini engelliyor.

Aerorozvidka ekibi görev başında

2014 yılında kurulan bir gönüllü ekip olan Aerorozvidka IT çalışanları ve drone tasarlayanlar tarafından kurulmuştu. Bu ekip artık Rusya-Ukrayna savaşında kilit bir rol oynamaya başladı.

Ukrayna Rus tanklarına karşı Batılı güçlerin yolladığı anti tank mühimmatını kullanıyor. Aerorozvidka ekibi ise halk tarafından fonlanan bir sistemle drone’lar, termal kameralar ve uzun menzilli modemlere kavuşuyor.

KONVOYU DURDURDULAR

Yarbay Yaroslav Honchar tarafından komuta edilen bu küçük birlik Ivankiv şehri yakınlarında Rus tanklarından oluşan konvoya pusu kuruyor. Bisikletli askerler yolun iki tarafından ve ormanın içinden gece karanlığında ilerleyip tankları çok yakınına girebiliyor. Kiev’e Çernobil yönünden ilerleyen tanklara bu şekilde pusu kuruluyor.

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Gece görüş gözlükleri, keskin nişancı tüfekleri, uzaktan kumandayla patlatılan mayınlar ve termal kameralı dronel’lar yardımıyla ve 1,5 kiloya kadar bombaları taşıyabilen özel drone’larla donatılmış ekip bu sayede Kiev’in savunmasına destek veren gizli kahramanlar haline geliyor.

Yarbay Yaroslav Honchar “Bu küçük birlik bir gecede en az iki ya da üç Rus ordusu aracına zarar vermeyi başararak konvoyun ilerleyiş yolunu tıkadı. Üstelik bunun ardından da bölgeden ayrılmayarak gerideki araçları da tahrip etmeyi başardılar.” diyerek askerlerinin başarısını anlatıyor.

Ruslar bunun ardından konvoyu daha küçük parçalara bölüp ilerlemeye çalışsalar da pusu ekibi Rusya’nın tedarik sağlayan araçlarını da durdurabilmeyi başardı.

Rus konvoyu neredeyse bir aydır işlevsiz kaldı

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Honchar “Rus güçlerinin ilk kademesi ısınma, motor yağı, bombalar ve gazları olmadan mahsur kaldı. Ve tüm bunlar sadece 30 kişinin çalışmasıyla mümkün kılınabildi.” sözlerini kullandı.

Aerorozvidka birliği, Rusya’nın savaşın ilk günü Hostomel havaalanına düzenlediği saldırının püskürtülmesini de üstleniyor. Birlik yine dronel’lar yardımıyla 200 Rus paraşütçüsünü tespit ederek ateş altına almış.

Yarbay Honchar’ın yardımcılarından biri olan Teğmen Taras “böylece o havaalanını saldırıları için üs olarak kullanamadılar ve bu Ruslara büyük zarar verdi.” diyerek görevlerinin kritikliğine vurgu yapıyor.

Tüm bu iddialar bir bir kanıtlanamasa da Ukrayna’nın Ivankiv’de gösterdiği savunma başarısının altı ABD’li yetkililer tarafından da çiziliyor ve bu drone’ların kullanımının savaşta Ukrayna’nın lehine birçok durum oluşturduğundan söz ediliyor.

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2014'TE KURULDU

Aerorozvidka ekibi ilk olarak 2014 yılındaki Maidan ayaklanması sırasında ortaya çıktı. Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve Donbass’taki savaşın ilk dönemlerinde teknik donanımlarını ortaya koyan ekibin kurucusu ise Volodymyr Kochetkov-Sukach. Bir yatırım bankacısı olan Volodymyr Kochetkov-Sukach 2015’te Donbass’taki çatışmalar sırasında hayatını kaybetmiş.

Ruslar drone sinyallerini yakalayıp havanlarla karşılık verdiği için Aerorozvidka ekibi her zaman tehlike altında ve saldırılarını yaptıkları anda çok hızlı bir şekilde kaçmalılar.

Eski bir IT pazarlama danışmanı olan Yarbay Rusya’nın 2014 yılındaki ilk işgalinden sonra orduya dönmüş. Yardımcısı Taras da bu alandaki bilgisini ekibe fon sağlamak için kullanan eski bir IT uzmanı ve şubat ayından beri de Ukrayna ordusu mensubu.

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Birlik ilk günlerde ticari takip drone’ları kullanırken ilerleyen süreçte kendi dizaynları olan ekipmanları da kullanmaya başlamış

Ukrayna ordusu anti tank mühimmatı olarak Batılı müttefiklerin yolladığı silahları kullanıyor

Birlik bomba taşıyabilen ve anti tank mühimmatı atabilen drone’la tasarlarken Delta adı verilen bir sistem de kurmuşlar. Bu sistem de komutanların düşman hamlelerini görebilmesini ve buna göre pozisyon almalarını sağlayan sensor ağı. Dijital veriyi haritalaştıran bu sistem şimdi Elon Musk tarafından Ukrayna’nın hizmetine sunulan Starlink’i kullanıyor.

HANGİ TAKTİKLERİ KULLANIYORLAR?

Aerorozvidka, Ukrayna Savunma Bakanlığının 2019 yılında aldığı kararla kapatılmış ancak Rus tehdidindin artmasıyla birlikte geçen ekim ayında yeniden toplanmıştı.

Bu birlik orduya yeni eklemlenmiş ve nispeten bilinmeyen bir teknolojik destek sağlayan bir ekip olmasından dolayı çok önemsenmese de Ukrayna’nın Rusya savaşında kullandığı gerilla taktiklerine çok iyi adapte olabiliyor.

Birliğin yaşadığı zorluklardan biri de bu tür termal kameralara sahip drone’ların ve bunların parçalarının ABD ve Kanada üzerinden gelmesi ve savaş koşullarında bu konuda sıkıntı yaşandığı için ekibin tedarikte sorunlar yaşaması.

Aerorozvidka’da bu tedarik sorununa özel çalışan personeller bile var.

Ukrayna güçleri tarafından yok edilmiş bir Rus tankı

Aerorozvidka bir yandan Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü teknik savaş için de çalışıyor. Ukrayna’nın iletişim hatlarına saldırılar düzenleyerek haberleşmeye zarar vermeye çalışan düşman birliklerinin kullandıkları ‘jammer’ları (iletişim engelleyici araçlar) takip ederek saldırılarını buna göre planlıyor.

Aerorozvidka birliği aynı zamanda savaşların geleceğine dair de ipuçları veriyor ve önümüzdeki yıllarda çıkabilecek savaşlarda bu tür teknolojilerin kullanımın ne kadar önem kazanacağının altını çiziyor.