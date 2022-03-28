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Ukrayna'dan flaş Çernobil açıklaması: Radyasyon riski için uyarı geldi!

#Çernobil#Ukrayna Savaşı#Rusya
Ukraynadan flaş Çernobil açıklaması: Radyasyon riski için uyarı geldi

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Çernobil için dikkat çeken bir uyarı geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, radyasyon uyarısında bulundu ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu. Çernobil'de bulunan Slavutıç'in Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev’den ise bölgedeki son durum hakkında flaş bir açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki savaş bir ayı geride bırakırken çatışmalar can almaya devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun Çernobil adımı ise dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor.

Bu korkuyu artıran yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Rus güçlerini istasyonun etrafını silahlandırmakla suçladı ve bir de uyarıda bulundu.

Vereshchuk, Rusya'yı işgal altındaki Çernobil Santrali çevresinde Avrupa'nın çoğuna radyasyon gönderebilecek 'sorumsuz' eylemlerle suçladı.

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Başbakan Yardımcısı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Rus ordusunun sorumsuz ve profesyonel olmayan eylemleri sadece Ukrayna için değil, yüz milyonlarca Avrupalı ​​için de çok ciddi bir tehdit oluşturuyor.'

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Vereshchuk, BM Güvenlik Konseyi'nin bölgeyi askerden arındırmak için acil adımlar atmaya davet etti.

Vereshchuk, söz konusu silahlandırma politikasının istasyonun 1986'daki patlamasından sonra dördüncü ünitesinin üzerine inşa edilen yalıtım yapılarına zarar verme konusunda çok ciddi bir risk oluşturduğunun altını çizdi.

Ukraynadan flaş Çernobil açıklaması: Radyasyon riski için uyarı geldi

Ukraynalı siyasetçi sözlerine şöyle devam etti;

'Rus işgalciler her gün onlarca roket, mermi ve havan mühimmatı taşıyor. Nükleer santrale de kısa bir mesafede bulunan Pripyat kentinde de yüzlerce ton mühimmat depolanıyor.'

Öte yandan Slavutıç Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev Rus ordusunun bölgeden ayrıldığını belirterek, 'Rus askerleri, Çernobil’de yapmayı düşündükleri işi tamamladılar. Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şuan da kasabada hiç Rus askeri yok' ifadelerini kullandı.

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Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası dün günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı.

Fomiçev, '3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında' demişti.

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Çernobil'de 1986 yılında santralin dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştı. Bu olay dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak sayılıyor.

Bu olaydan sonra dördüncü reaktör kapatılsa da diğer reaktörler kapatılmadan evvel birkaç yıl çalışmaya devam etti. Santralde çalışan ama Çernobil bölgesinden uzaklaştırılan işçilerin konaklaması için ise yakındaki Slavutıç şehri sıfırdan inşa edildi.

Çernobil artık aktif bir nükleer santral olarak çalışmasa da hiçbir zaman tamamen kapatılmadı, bu yüzden de hala idare edilmesi gerekiyor.

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#Çernobil#Ukrayna Savaşı#Rusya

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