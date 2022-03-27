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Son dakika: İngiltere'den flaş yaptırım açıklaması... Şartını açıkladı!

#İngiltere#Rusya#Ukrayna Savaşı
Son dakika: İngiltereden flaş yaptırım açıklaması... Şartını açıkladı

Rusya'ya yönelik 65 yeni yaptırım açıklayan İngiltere'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini belirtti ve bunun için Moskova'nın atması gereken adımı açıkladı.

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Ukrayna'daki savaş can almaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine pek çok ülke Moskova'ya yaptırım kararı almıştı.

Bu kapsamda pek çok şirket Rusya'dan ayrılırken ülkeler de hava sahalarını kapatmıştı. Rusya ekonomisini derinden etkileyen yaptırımlar ile ilgili İngiltere'den flaş bir çıkış geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptırımların kaldırılabilmesi için Rusya'nın yapması gereken şeyi açıkladı.

TEK ŞARTI AÇIKLADI 

İngiliz Bakan The Telegraph ile yaptığı röportajda Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi halinde yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

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Gelecekteki olası barış görüşmelerine yardımcı olmak için Dışişleri Bakanlığı'nda bir 'müzakere birimi' kurduğunu açıklayan Truss, 'tam bir ateşkes ve geri çekilme' durumunda Rus bankalarına, firmalarına ve oligarklarına yönelik yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

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65 YENİ YAPTIRIM

İngiltere geçtiğimiz günlerde Moskova'ya uygulanan yaptırımlara bir yenisi daha eklemiş, Truss, 'Putin'in savaş makinesini besleyen hayati endüstrileri kesmek için 65 yeni yaptırımı' duyurmuştu.

Yeni yaptırımlar İngiltere'nin Vladimir Putin'in özel ordusu olarak görülen paramiliter örgüt Wagner Group'u, stratejik sektörleri, bankaları ve iş dünyasından elit isimleri hedef alıyor.

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Wagner Grup'un Ukrayna lideri Zelenskiy'i öldürmekle görevlendirildiği bildirilmişti. Stratejik sektörler arasında çok sayıda savunma şirketi ve Rus Demiryolları da var.

Kurucu ortakları arasında Rus oligarklar Mikhail Fridman, Petr Aven ve German Khan'ın da bulunduğu Alfa Bank da dahil olmak üzere altı banka daha yeni yaptırımlarla hedefleniyor.

Rusya'daki en büyük özel banka olan Alfa Bank ile birlikte Gazprombank'in varlıkları donduruluyor. İngiltere dünyanın en büyük elmas üreticisi Alrosa'ya da yaptırım uyguluyor.

LAVROV'UN ÜVEY KIZI DA LİSTEDE

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Tinkoff bankası Oleg Tinkov'un kurucusu milyarder "petrol kralı" Eugene Shvidler, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın CEO'su Herman Gref ve Dışişleri Bakanı Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva yer alıyor.

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Rusya tarafından Melitopol'un 'belediye başkanı' olarak atanan Galina Danilchenko da yaptırıma tabi tutuldu.

Yaptırım uygulanan kişilerin Birleşik Krallık'taki varlıkları donduruluyor, Birleşik Krallık'a veya Birleşik Krallık'tan seyahat etmeleri yasaklanıyor.

Söz konusu yaptırımlar, İngiltere'nin işgalden bu yana yaptırım uyguladığı bankaların toplam küresel varlık değerini 500 milyar sterline ve oligarkların ve aile üyelerinin net varlık değerini 150 milyar sterlinin üzerine çıkarıyor.

Yaptırım uygulanan bir diğer oligark Eugene Markovich Shvidler, Roman Abramovich ile yakın iş bağlantıları olan milyarder bir iş adamı. Net varlığının 1,2 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

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Brüksel'deki NATO Zirvesi öncesinde konuşan Boris Johnson, Putin'in Ukrayna'da "şiddet ve saldırganlık yolunda güç kullanımını ikiye katlamaya açıkça kararlı" olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı, müttefiklerinin Ukrayna'ya desteklerini "artırmaları" ve "Putin'in destekçilerine yönelik yaptırımları sıkılaştırmaları" gerektiğini söyledi.

Johnson, "Putin'in altın rezervlerini kullanmasını durdurmak için" neler yapılabileceğine bakılması gerektiğini de ekledi.

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#İngiltere#Rusya#Ukrayna Savaşı

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