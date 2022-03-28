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Ukrayna'dan flaş iddia... Kiev'i alamayan Rusya'dan yeni adım!

#Ukrayna#Rusya#Kiev
Ukraynadan flaş iddia... Kievi alamayan Rusyadan yeni adım

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in verdiği emir ile başlayan savaş Ukrayna'nın pek çok kentinde yaşanan şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rus ordusunun hala düşüremediği Kiev'deki son durum ile ilgili flaş bir iddia geldi.

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Rusya, dünyadaki en büyük ve en güçlü ordulardan birine sahip, buna rağmen Ukrayna'da bugüne kadar istediği ilerlemeyi sağlayamadı.

Savaşta neredeyse bir ay geride kalırken Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşürememesi bununun en büyük kanıtı olarak gösteriliyor.

Rus ordusunun içinde bulunduğu durum tartışılmaya devam ederken Ukrayna'dan flaş bir iddia geldi.

Başkent Kiev civarındaki çatışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, Rus ordusuna ait iki taburun "çok ciddi kayıplar verdiğini" ve Belarus'a geri çekildiğini söyledi.

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Bilgilendirme toplantısında, Rusya'dan Ukrayna'ya doğru hareket eden birliklerin sayısında da ciddi bir azalma olduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise, Rusya'nın güneyde Karadeniz'de Ukrayna'yı kuşatarak ülkenin uluslararası deniz ticaretini engellediğini, bir nevi abluka uyguladığını açıkladı.

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UYDU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın Kiev etrafındaki hazırlığını gün yüzüne çıkarmıştı. Görüntülerde Rus birliklerin kentin çevresinde siperler kazdığı görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu Rus ordusunun taktik değiştirerek savunma pozisyonuna geçtiği anlamına geliyor.

Söz konusu uydu görüntülerinde Rus birliklerinin Kiev çevresinde savunma hatları oluşturduğu ve bölgeyi mayınladığı görülüyor.

Ukraynadan flaş iddia... Kievi alamayan Rusyadan yeni adım!

Söz konusu uydu görüntülerinde Rus birliklerinin Kiev çevresinde savunma hatları oluşturduğu ve bölgeyi mayınladığı görülüyor.

Bu adımın Rusya'nın 'uzun bir savaş' planına işaret ediyor olabilir. Uydu görüntülerinde Rus askerlerin bölgeye mayın döşediği de görülüyor.

The Times'ın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise söz konusu mayınların 'uzun vadeli savaş' için döşendiğini vurgusu yapılıyor.

UKRAYNA 'RUS KAYIPLARINI' AÇIKLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı resmi açıklama ile 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.

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#Ukrayna#Rusya#Kiev

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